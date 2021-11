Kiel

Gewalt an Frauen wurde viel zu lange gesellschaftlich totgeschwiegen, sagt Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). Derzeit berät die Landesregierung darüber, wie der Informationsaustausch zwischen Beratungsstellen und Polizei verbessert werden kann – und über ein wirksameres Zwangsgeld für Männer, die sich nicht ans Kontaktverbot halten. Der Orange Day 2021 soll weltweit darauf aufmerksam machen, dass Frauen täglich Gewalt ausgesetzt sind. Sabine Sütterlin-Waack ist Schirmherrin.

Frau Ministerin, warum ist Ihnen der Orange Day wichtig – als Ministerin und Schirmherrin, aber auch als Mensch?

Sabine Sütterlin-Waack: In Schleswig-Holstein erfasst die Polizei jeden Tag mehr als elf Fälle, bei denen Frauen Opfer partnerschaftlicher Gewalt sind. Die Dunkelziffer dürfte noch größer sein. Ich finde das schlimm. Gewalterfahrungen sind immer schrecklich. Hier aber passieren sie zumeist auch noch genau dort, wo man sich eigentlich am sichersten und geborgen fühlen will – beim Partner zu Hause. Dieses Thema wurde viel zu lang tabuisiert. Und genau darum brauchen wir den Orange-Day, um darauf aufmerksam zu machen.

Kennen Sie persönlich Frauen, die von Gewalt betroffen sind?

In meiner Zeit als Rechtsanwältin haben viele Frauen die Kraft und den Mut gefunden, sich mir anzuvertrauen. Ich weiß, dass das alles andere als einfach ist, gerade auch wenn Kinder dabei sind.

Orange Day in Schleswig-Holstein: „Ihr Frauen, Ihr seid nicht allein“

Deshalb geht es beim Orange Day auch darum, den Frauen zu sagen: Ihr seid nicht allein, Ihr müsst Euch nicht für Eure Situation schämen, wir bieten Euch Hilfe an – von der Frauenberatungsstelle über die anonyme Spurensicherung bis hin zu Frauenhäusern. Und natürlich sind auch unsere Polizistinnen und Polizisten für von Gewalt betroffene oder bedrohte Frauen da.

Reicht das Hilfsangebot im Norden aus?

Wir bauen es deutlich aus, und dafür bin ich der Jamaika-Koalition ausgesprochen dankbar. Schon in diesem Jahr erhalten die Frauenfacheinrichtungen fast zwei Millionen Euro mehr als 2018. Ab 2022 stehen über acht Millionen Euro jährlich zur Verfügung. Wir haben in dieser Legislaturperiode bislang 39 Plätze zusätzlich geschaffen. Wenn das Parlament zustimmt, werden im kommenden Jahr noch weitere 24 Plätze für ein neues Frauenhausangebot im nördlichen Landesteil entstehen.

Gewalt gegen Frauen: Auch rechtlich soll sich etwas ändern

Ganz wichtig ist aber auch, dass wir die Menschen für dieses Thema sensibilisieren. Oft sind Anzeichen für partnerschaftliche Gewalt da. Sie werden jedoch nicht wahrgenommen, weil immer noch nicht sein kann, was nicht sein darf. Auch deshalb ist der Orange Day so wichtig.

An welcher Stelle muss die Landesregierung das rechtliche Instrumentarium nachbessern?

Wir beraten Verbesserungen derzeit im Kabinett. Bis Ende des Jahres sollen sie an den Landtag gehen. Ein Beispiel: Bislang darf die Polizei nichts von dem erfahren, was die Beratungsstellen wissen und umgekehrt. Wenn die jeweilige Frau es will, wollen wir künftig den Informationsaustausch zwischen Polizei, Beratungsstellen und den zuständigen Ämtern ermöglichen. Die können dann auch sogenannte Fallkonferenzen machen, wo sich alle mit ihrem speziellen Wissen einbringen, um gefährdeten Frauen zu helfen. Und eins ist mir auch wichtig: Wenn sich Männer künftig beispielsweise nicht an Kontaktverbote halten, dann soll die Polizei direkt ein Zwangsgeld erheben können. Das muss schnell gehen, damit es wirkt.