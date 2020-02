Drei Tage lang soll der öffentliche Nahverkehr in Schleswig-Holstein bestreikt werden. Das gab Verdi Nord am Freitagabend in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach soll der Streik am Dienstag beginnen und bis Donnerstag andauern. Betroffen sind Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster.