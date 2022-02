In einem Sturm steckt immer Gefahrenpotenzial: Bäume können auf Autos, Straßen und Häuser fallen, Gegenstände herumfliegen und vieles mehr. Bei den Leitstellen in Schleswig-Holstein stehen in solchen Situationen die Leitungen nicht mehr still. Doch nicht jeder Notfall ist tatsächlich einer. Wann bei Sturm die 112 gewählt werden soll – ein Überblick.