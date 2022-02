Kiel

Starke Schauer, kräftiger Wind mit orkanartigen Böen – ab Donnerstagmorgen drohen in Schleswig-Holstein schwere Unwetter mit Windgeschwindigkeiten über 110 km/h. Und eine schnelle Beruhigung ist nicht in Sicht. Denn auf Orkantief „Ylenia“ folgt am Wochenende mit „Zeynep“ der nächste Sturm. „Es handelt sich um eine gefahrenträchtige Wetterlage“, sagt der Kieler Meteorologe Kent Heinemann von Wetterwelt. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor Orkanböen herausgegeben.

Die Sturmwarnung gilt vorerst von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 22 Uhr. In der Zeit treten wiederholt schwere Sturmböen, teilweise auch orkanartige Böen aus Südwest auf, heißt es in der Meldung. „Jetzt kommt ein Tief nach dem anderen nach Schleswig-Holstein“, warnt auch der Kieler Meteorologe Heinemann.

Die ersten Auswirkungen werden am frühen Donnerstag zu spüren sein. Der Wind wird ab Mittwochnacht deutlich zunehmen. Die volle Kraft des Unwetters wird sich ab dem Mittag entfalten. Nachdem sich am Vormittag der Wind etwas legt, wird es schwere Sturmböen geben, sagt der Experte von Wetterwelt.

Orkantief: Auch Kiel liegt im Zentrum

Betroffen von dem Sturmtief ist ganz Schleswig-Holstein. Das stärkste Windfeld wird auf einer Linie zwischen Husum und Eckernförde erwartet. „Es ist davon auszugehen, dass auch Kiel im Zentrum liegt“, sagt Heinemann. Das Sturmtief wird sich nicht abschwächen, wenn es im Westen auf Land trifft. Neben starkem Wind bringt das Unwetter zusätzlich starke Schauer mit sich. „Durch die Schauer kommt es zu starken Sturmböen.“

An der Nordsee – insbesondere an der Elbmündung – droht Hochwasser. Ob sich der Badewannen-Effekt, der entsteht, wenn das Wasser durch Wind von den Küsten weggedrückt wird und nach dem Unwetter zurückschwappt, auch auf die Ostsee auswirkt, lasse sich noch nicht sagen, so Kent Heinemann. Nach derzeitigen Vorhersagen ist eine Sturmflut im Bereich der Kieler Förde aktuell nicht zu erwarten.

Meteorologe: Orkantief über Schleswig-Holstein Folge des Klimawandels

Die Berechnungen des Unwetters gestalten sich schwierig, da die Datenlage vergleichsweise gering ist. Grund ist ein seltenes Wetterphänomen vor Großbritannien. Ein atlantisches Tiefdruckgebiet, das durch ein Hoch über den britischen Inseln blockiert wurde, bahnt sich nun in mit mehreren Ausläufern seinen Weg gen Osten.

„Das ist eine Folge des Klimawandels“, sagt Kent Heinemann. Besonders unvorhersehbar ist bislang die Wetterlage am Wochenende. „Es ist noch zu früh zu sagen, wie weit südlich das Tief aufs Land trifft“, erläutert der Meteorologe. Möglicherweise bleibt Schleswig-Holstein ab Sonnabend von ganz schlimmen Unwettern verschont.

Präziser sind die Angaben für das erste Tief am Donnerstag. Die Orkanböen erreichen mit bis zu 120 Kilometer pro Stunde besonders hohe Geschwindigkeiten, da der Wind durch die Luftströmung des Jetstreams verstärkt wird. Zudem transportieren die zu erwartenden Regenschauer Wind aus der höheren Atmosphäre in Richtung Erdboden.

Da es im Februar 2022 mehr Regen als üblich gegeben hat und der Untergrund aufgeweicht ist, rechnet Kent Heinemann damit, dass es zu Unfällen oder Behinderungen durch entwurzelte Bäume kommt. „Es werden arbeitsintensive Tage“, prophezeit der Meteorologe. Die Temperaturen werden leicht sinken, bleiben für die Jahreszeit aber zu hoch. Statt zwischen acht und zwölf Grad werde das Thermometer zwischen sechs und acht Grad anzeigen.