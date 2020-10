Osdorf

Gegen 15 Uhr war eine schwarze Rauchwolke weit über Osdorf sichtbar. Die Feuerwehr alarmierte Kräfte aus dem gesamten Dänischen Wohld, aus Eckernförde und Kiel.

Das Reetdach in dem Gebäude am Gutshof war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte, sind aktuell 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die massive Rauchentwicklung behindert die Löscharbeiten.

Anzeige

Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.