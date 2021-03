Kiel

"Die Telefonleitung glüht", berichtet Wiebke Brandt vom Campingplatz Neustein bei Laboe. "Die Dauercamper wollen wissen, wann sie auf den Platz können." Doch das kann Brandt ihnen auch nicht sagen, sie wartet selbst gespannt auf Einzelheiten zu den neuen Corona-Regeln.

Dabei ist Dauercamping in Schleswig-Holstein nach der derzeitigen Landesverordnung erlaubt. "Vom Beherbergungsverbot ausgenommen sind lediglich Dauermietverhältnisse von mindestens fünf Monaten", heißt es vom Land in Bezug auf Campingplätze.

Dauercamper wollen gleiche Rechte wie Zweitwohnungsbesitzer in Schleswig-Holstein

Ob das jedoch wieder kassiert wird, ist derzeit noch offen. Dazu muss sich Ministerpräsident Daniel Günther noch äußern. Laut Wiebke Brandt hoffen die Dauercamper darauf, wie im vergangenen Jahr wie Zweitwohnungsbesitzer behandelt zu werden - also anreisen zu dürfen.

"Sie zahlen ja auch eine Stellplatzsteuer", so Brandt. Auch bei Michael Kreuzer vom Campingplatz Grönwohld in Schwedeneck steht das Telefon nicht still, weil Neuigkeiten zum Dauercamping gefragt sind.

Hoffnung auf Osterurlaub bleibt bestehen

"Für die Dauercamper wäre es dramatisch, wenn die Saison am 1. April nicht starten könnte. Das sind oft Familien, die endlich raus wollen", so Kreuzer. Er geht davon aus, dass sie nach der neuen Corona-Verordnung im Mai zugelassen werden, später dann auch alle üblichen Camper, die nur für Tage oder Wochen kommen.

Eine Stornierungswelle erleben weder Wiebke Brandt noch Michael Kreuzer. Beide hatten Buchungen für Ostern ohnehin nur unter Vorbehalt angenommen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Die Leute halten die Füße still, weil sie rauswollen", meint Brandt. Viele haben eben noch Hoffnung auf Osterurlaub, zumindest im eigenen Land.