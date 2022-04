Kiel

Auf den Autobahnen im Norden soll es rund um Ostern voller werden als in den vergangenen zwei Jahren. Zwar werde das Level von vor der Corona-Zeit wohl noch nicht wieder erreicht, der ADAC rechnet aber wieder mit deutlich mehr Reiseverkehr als an den zurückliegenden Feiertagen in der Pandemie. Vor allem am Gründonnerstag und am Ostermontag drohen demnach Staus in Schleswig-Holstein.

„Überregionale Reisen sind wieder möglich und auch Einschränkungen gibt es kaum noch. Daher wird die Stausituation angespannter sein als an den letzten beiden Osterfesten“, so ADAC-Sprecher Rainer Pregla. Zurzeit haben zudem alle Bundesländer Osterferien, nur das Nachbarland Hamburg hat nur über die Feiertage frei.

ADAC erwartet weniger längere Reisen zu Ostern

„Hohe Coronafallzahlen, teurer Sprit an den Tankstellen und die Angst vor den Folgen des Ukraine-Kriegs könnten dazu beitragen, dass einige Urlauber von längeren und weiteren Reisen ins Ausland absehen“, lautet die ADAC-Prognose. Das werde aber keinen Einfluss auf Verwandtenbesuche, Kurztrips oder Ausflüge in die Umgebung haben.

Viele Urlauber werden nach Einschätzung der Verkehrsexperten die Nord- und Ostsee oder Wintersportzentren in der Alpenregion ansteuern und so für volle deutsche Autobahnen sorgen.

Die Buchungslage in Schleswig-Holstein sei über Ostern beispielsweise ausgesprochen gut, sodass der ADAC am Gründonnerstag ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet. Mit Verzögerungen müssen Autofahrer vor allem an Baustellen und in Ballungsräumen rechnen.

Auf der A 7 und A 21 droht Staugefahr in Schleswig-Holstein

Konkret warnt der ADAC auf der A 7 zwischen Hamburg und Flensburg vor Staus. Weil dort sowohl nördlich als auch südlich vom Elbtunnel eine zwölf Kilometer lange Baustelle zwischen den Anschlussstellen Bahrenfeld und Moorburg verläuft, könnte dort der Verkehr ins Stocken geraten.

Voll dürfte es laut den Verkehrsexperten auch auf der A 1 zwischen Bremen und Hamburg werden, die durch den An- und Abreiseverkehr stark frequentiert werde.

Ein Staurisiko sieht der ADAC zudem auf der A 21, weil dort zwischen Bad Segeberg Süd und Leezen in beiden Richtungen gebaut wird. Auch auf der A 215 prognostiziert der Verkehrsklub Behinderungen, dort läuft der Verkehr zwischen dem Bordesholmer Dreieck und Blumenthal nur einspurig.

Noch mal schlimmer auf den Straßen könnte es am Ostermontag werden – weil dann nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Sachsen-Anhalt die Ferien enden. Am Ostersonntag dürfte es laut ADAC dagegen nur zu wenigen Staus kommen.