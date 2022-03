Osterferien: Urlaubsorte im Norden bereits gut gebucht

Amrum/Kiel

Die Urlaubsorte im Norden sind für die Osterferien nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) gut gebucht. „Aber es gibt noch freie Kapazitäten, gerade auch in den Binnenregionen zwischen den Küsten“, sagte TASH-Geschäftsführerin Bettina Bunge der Deutschen Presse-Agentur. Vermutlich wegen der wechselhaften Corona-Lage seien die Gäste in ihrem Buchungsverhalten etwas zögerlicher. „Die Trends zum kurzfristigen Buchen sowie zum längeren Aufenthalt setzen sich fort.“ Für den Sommer sei die Buchungslage nach Angaben der TASH im nördlichsten Bundesland vielerorts gut bis sehr gut. Teilweise ist sie demnach bereits besser als im Vorjahr und in einigen Regionen sogar besser als im Vor-Coronajahr 2019.

Auf Föhr liegt die Auslastung nach Angaben einer Sprecherin der Föhr Touristik aktuell bei fast 50 Prozent. „Da sich das Buchungsverhalten durch die Pandemie bei vielen Gästen aber hin zu kurzfristigeren Buchungen gewandelt hat, gehen wir davon aus, dass die Nachfrage in den kommenden Wochen noch steigt.“ Amrum liegt aktuell in den Osterferien bei der Auslastung nahezu auf dem Niveau „vergangener Jahre“, wie der Geschäftsführer der Amrum Touristik sagte. „Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen vor dem Osterfest noch Anfragen eingehen.“ Auf jeden Fall seien noch Quartiere zu haben.

Auswahl an Quartieren von Tag zu Tag kleiner

Gleiches gilt für Lübeck und Travemünde, wo die Auslastung für die Osterferien derzeit bei rund 60 Prozent liege, sagte Doris Schütz vom Lübeck und Travemünde Marketing. „Zu den Feiertagen rechnen wir mit einer Auslastung von etwa 70 Prozent, wenn das Wetter mitspielt.“

In Grömitz an der Ostsee sind nach Angaben des Tourismus-Service bereits etwa 80 Prozent der Unterkünfte über die Ostertage ausgebucht. Auch in Orten wie Heiligenhafen oder Fehmarn ist die Buchungslage zu Ostern nach Angaben der Tourismuszentralen gut. Die Auswahl an Quartieren werde von Tag zu Tag kleiner, hieß es auf Fehmarn.

Im Binnenland ist das Ostergeschäft nach Angaben der TASH immer etwas schwieriger. Unter anderem im grünen Binnenland, an der Schlei, in Holstein und in der Holsteinischen Schweiz gibt es noch verfügbare Angebote für Osterurlauber.

Von RND/dpa