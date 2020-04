Osterfest: Schon jetzt startet der Großeinkauf

Kiel

"Wir haben den Eindruck, dass viele Kunden versuchen, ihren Großeinkauf vorzuverlegen, um dann am Donnerstag oder Sonnabend höchstens noch für frische Produkte in unsere Famila- oder Markant-Märkte zu kommen", sagt Bartels-Langness-Sprecherin Solveig Hannemann.

So sei in den Märkten für einen Mittwoch zwar schon viel los, insgesamt liege die Zahl der Kunden allerdings noch im Rahmen. "Einige Kunden erzählen, dass sie bewusst früher einkaufen gehen, damit die Läden nicht zu voll werden", sagt Hannemann. "Wir haben an allen Eingängen vorsorglich Sicherheitspersonal positioniert, das die Kunden nur nach und nach reinlässt, falls es in den Märkten zu voll wird, um die Abstände einzuhalten."

Anzeige

Ostergeschäft: Süßigkeiten, Mehl und Klopapier gefragt

Was die Waren betrifft, laufe das Ostergeschäft bei Famila und Markant allerdings relativ normal, sodass auch in diesen Tagen relativ viele Süßigkeiten gekauft würden.

Bei Produkten wie Klopapier oder Mehl könne die Kombination aus Corona und Osterfest gelegentlich wieder zu Lücken in den Regalen führen. "Wir bitten unsere Kunden hier um Verständnis und versuchen die Regale möglichst schnell wieder aufzufüllen oder andere Sorten als Alternativen bereitzustellen", sagt Hannemann.

Besorgungen statt Einkaufs-Event

Dass die Kundenzahl langsam steigt, beobachtet auch Imke Freund, Inhaberin vom gleichnamigen Schlemmermarkt in der Holtenauer Straße in Kiel. "Der Laden ist heute schon voller als in den letzten Tagen", sagt Freund. "Die Kunden scheinen sich an die Vorgaben zu halten. Sie gehen vorwiegend alleine einkaufen und machen daraus kein Event, sondern versuchen, ihre Besorgungen möglichst schnell zu erledigen. Ob das so bleibt, können wir aber natürlich erst am Sonnabend so richtig beurteilen."

Was den Verkauf von Osterartikeln angeht, seien die Kunden etwas verhaltener als in den vergangenen Jahren. "Wir haben natürlich weniger Kunden im Markt als in normalen Jahren, und viele kaufen verstärkt sinnvolle Lebensmittel. Insgesamt läuft der Verkauf von Osterhasen und Süßigkeiten aber trotzdem", sagt Freund.

Weniger Kunden, größere Einkäufe

Auch beim Edeka-Markt Sven Fiedler in Kiel-Suchsdorf bemerkt man, dass sich das Einkaufsverhalten der Kunden ändert. Da viele Kunden viel früher anfangen, ihre Ostereinkäufe zu erledigen, sei der Laden, in dem sich momentan maximal 70 Kunden gleichzeitig aufhalten dürfen, fast immer am Limit, sodass die Menschen nur einzeln hereingelassen werden können.

"Wir beobachten außerdem, dass vielen Kunden anfangen, abends einkaufen zu gehen und seltener kommen, dafür aber mehr auf einmal kaufen", heißt es aus der Marktleitung.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.