Kiel

Schon vor vielen Jahrhunderten zündeten Menschen im März oder April große Scheiterhaufen an, um den Winter zu vertreiben. Später übernahm die Kirchen den germanischen bzw. heidnischen Brauch – als Auftakt für das bevorstehende Osterfest.

Vielerorts haben Osterfeuer auch einen gesellschaftlichen Charakter: Freude und Familien treffen sich, um gemütlich am Feuer Getränke und Speisen zu genießen. Oft ist das Osterfeuer auch Anlass für eine ausgiebige Party.

In unserer Übersicht erfahren Sie, wo es in diesem Jahr Osterfeuer in Schleswig-Holstein gibt – und was durch die Corona-Pandemie zu beachten ist.

Muss ein Osterfeuer in Schleswig-Holstein angemeldet werden?

Wenn Sie in Schleswig-Holstein ein Brauchtumsfeuer – wie Osterfeuer oder Biikebrennen – ausrichten wollen, sollten Sie sich vorab bei Ihrer örtlichen Ordnungsbehörde melden. Der Notruf 112 nimmt keine Anmeldungen entgegen. Veranstalter sollen zudem die bestehenden Corona-Regeln beachten.

Als Osterfeuer gilt übrigens nur, wenn es am Ostersonnabend und in einem gesellschaftlichen Rahmen stattfindet.

Wo sind Osterfeuer erlaubt, wo verboten?

Innerhalb von Naturschutzgebieten, ausgewiesenen Landschaftsschutzgebieten, in der Nähe von Reetdachhäusern, im Wald, im Moor oder auch auf Heideflächen sind Osterfeuer in Schleswig-Holstein verboten.

Wann finden Osterfeuer in Kiel und der Region statt?

In unserer Übersicht zeigen wir Ihnen, wo 2022 in Schleswig-Holstein Osterfeuer geplant sind.

Dürfen Gartenabfälle beim Osterfeuer verbrannt werden?

Nein. Für das Osterfeuer sollten lediglich trockenes Feuerholz, also Zweige und Äste verwendet werden. Verboten sind somit Pflanzenmaterial aller Art und Abfälle wie lackiertes Holz, Pappen oder Kartonagen.

Fallen Osterfeuer in Schleswig-Holstein unter die neue Pflanzenabfallverordnung?

Brauchtumsfeuer, zu denen auch Osterfeuer gehören, sind von der Pflanzenabfallverordnung nicht betroffen. Es gelten für Osterfeuer die örtlichen Regelungen der Kommunen wie auch in den Jahren zuvor.

Seit Mai 2021 gilt die neue Pflanzenabfallverordnung des Landes Schleswig-Holstein. Sie regelt die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen und besagt, dass Gartenschnitt nicht verbrannt werden darf.

Sicherheit zuerst: Wie schützt man die Umgebung vor dem Osterfeuer?

Damit niemand zu Schaden kommt, sind Regeln einzuhalten. So sollten Osterfeuer immer einen weiten Abstand zu angrenzen Gebäuden haben. Auch ist auf die Windrichtung zu achten.

Rauch oder Funkenflug sollten weder Personen noch benachbarte Grundstücke gefährden.

Bei starkem Wind ist sofort zu löschen.

Das Feuer muss stets beaufsichtigt sein.

Einfache Löschmittel (Sand, Schaufeln, Decken oder Gartenschlauch) sollten für alle Fälle in der Nähe sein.

Das Knacken im Feuer entsteht durch das erhitzte Wasser im Holz, was zum Aufplatzen des Holzes führt. Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Wie lässt sich verhindern, dass das Osterfeuer zu groß wird?

Osterfeuer sollten nicht zu groß angelegt sein. Nur so behält man die Übersicht und eine Kontrolle über das Feuer. Eventuell sind zwei oder drei kleinere Feuer eine Alternative.

Wie lässt sich eine starke Rauchentwicklung verhindern?

Feuchtes Holz oder ganz frisch geschnittenes Holz sollten nicht verbrannt werden, da es zu starker Rauchentwicklung führt. Dies ist für Natur und Menschen unter Umständen schädlich.

Was sollte ich sonst noch beachten?

Die Osterfeuer-Haufen sind ein idealer Lebensraum für Kleintiere wie Käfer, Kröten, Wildbienen, Igel, Wiesel und kleine Vögel. Damit die Tiere nicht qualvoll verbrennen, muss das Brennmaterial am Tag vor dem Abbrennen noch einmal vorsichtig umgeschichtet werden. Zugleich können dabei ungeeignete Stoffe aussortiert werden.