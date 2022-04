Sie planen ein großes Osterfrühstück, aber wissen nicht, ob ihr Lieblingsbäcker an den Feiertagen aufhat? In einer interaktiven Karte zeigen wir Ihnen, welche Bäckereien Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag und Ostermontag in Kiel und Umgebung geöffnet haben.