Das lange Osterwochenende lädt zu Ausflügen mit Familie und Freunden ein. Von Jahrmarkt, über Konzerte und Drachenfest ist einiges dabei. Weitere Tipps und Termine, was Sie in Kiel und Schleswig-Holstein unternehmen können, finden Sie in dieser Übersicht.

Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich vorab, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz in Kiel

Der Jahrmarkt in Kiel naht: Ab Sonnabend, 16. April, öffnet der Frühjahrsmarkt auf dem Wilhelmplatz für neun Tage seine Tore. Durch die jüngsten Corona-Lockerungen ist ein Rummel ohne Einschränkungen möglich. Was Jahrmarkt-Fans jetzt wissen müssen – ein Überblick.

In Kiel findet der Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz statt. Dieser ist daher für Autos gesperrt. Quelle: Frank Peter (Archiv)

Karfreitagskonzert in Neumünster

An Karfreitag, 15. April, findet in der Neumünsteraner Vicelinkirche ab 20 Uhr ein Konzert mit einem ganz besonderen Charakter statt. Es gibt Musik zu den Kartagen in diesem besonderen Jahr nicht nur zu hören, sondern zu erleben.

Die in der Vicelinkirche schon bekannte Sopranistin Nicole Ferrein aus Köln, der Barockcellist Thomas Stöbel und Vicelin-Kantor Karsten Lüdtke an Orgel und Orgelcontinuo werden die Leçons de ténèbres (Klagelieder des Jeremia) in der Vertonung des französischen Barockkomponisten Michel Richard de la Lande in einem Konzert aufführen, in dem ein besonderer liturgischer Brauch aufgenommen wird, der in Frankreich im 18. Jahrhundert üblich war.

Der Eintritt für das Konzert am Karfreitag ab 20 Uhr in der Vicelinkirche Neumünster kostet zehn Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten fünf Euro. Für ukrainische Staatsbürger ist der Eintritt kostenlos. Es gilt Maskenpflicht.

Handball: Deutschland gegen Färöer

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft tritt im Play-off gegen die Färöer zum Rückspiel in Torshavn (Sonnabend, 20 Uhr) an. Dabei geht es um nicht weniger als das Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden. Einen Spielbericht finden Sie im Anschluss auf KN-online.

Osterfeuer in Kiel und Region

Während der Corona-Pandemie fielen viele Osterfeuer in Schleswig-Holstein aus. 2022 ist das anders. Wir verraten Ihnen, unter welchen Voraussetzungen Osterfeuer in diesem Jahr möglich sind – und wo welche in der Region brennen. Zur Übersicht.

Drachenfest in Eckernförde

Lieber Action am Himmel statt Osterfeuer? Eckernförde macht den Strand zu Ostern bunt. Vom 15. bis 18. April ist freie Bahn für Drachenfans. Sie dürfen ihre Himmelsstürmer nach Herzenslust steigen lassen. Alle Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie hier.

Partys am Sonnabend, 16.4., in Kiel

Traum GmbH : 80er-Party & Lost Souls (Gothic, Independent, 80’s-Wave etc.; Eintritt acht Euro, ab 22 Uhr)

: 80er-Party & Lost Souls (Gothic, Independent, 80’s-Wave etc.; Eintritt acht Euro, ab 22 Uhr) Alte Meierei : Wobadub Soundsystem Nassstya (Dubstep; ab 22 Uhr, 2G+)

: Wobadub Soundsystem Nassstya (Dubstep; ab 22 Uhr, 2G+) Anna : Modus Deutschrap (Black Beats, 80’s, 90’s, 2000’er, Partyhits, Eintritt acht Euro, ab 22 Uhr)

: Modus Deutschrap (Black Beats, 80’s, 90’s, 2000’er, Partyhits, Eintritt acht Euro, ab 22 Uhr) Pumpe : Circus Maximus – Full Moon Edition (Progressive Trance etc., Eintritt 25 Euro, ab 23 Uhr, 2G+)

: Circus Maximus – Full Moon Edition (Progressive Trance etc., Eintritt 25 Euro, ab 23 Uhr, 2G+) Schaubude : Catchy Record (Raggae, Dancehall etc.; ab 23.59 Uhr, 2G+)

: Catchy Record (Raggae, Dancehall etc.; ab 23.59 Uhr, 2G+) Ben Briggs: I Love Nineties (ab 23 Uhr)

Schweinchen Carl ist in Büdelsdorf unterwegs

Am Ostermontag sucht Museumsmaskottchen Carl nach dem Geheimnis des Osterfestes und lädt dazu Kinder und ihre Eltern in das Eisenkunstguss Museum nach Büdelsdorf ein. Los geht es um 14 Uhr. Anmeldung empfohlen.

Das Eisenkunstguss Museum (Ahlmannallee 5, Büdelsdorf) bittet um Anmeldung unter Tel. 04331/433 70 22 oder per E-Mail an service@landesmussen-sh.de. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und ihre Kinder von sieben bis 17 Jahren kostet elf Euro. Jüngere Kinder frei.

Blut spenden in Neumünster

In Neumünster kann am Gründonnerstag (14. April) von 14 bis 18 Uhr in den Holstenhallen Blut gespendet werden. Außerdem freut sich das Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auch beim Sondertermin am Ostersonnabend, 16. April, von 10 bis 14 Uhr auf viele Spenderinnen und Spender. Alle Gäste an beiden Tagen erhalten ein kleines Dankeschön für ihr Engagement.

Achtung, Stau!

Auf den Autobahnen im Norden soll es rund um Ostern voller werden als in den vergangenen zwei Jahren. Zwar werde das Level von vor der Corona-Zeit wohl noch nicht wieder erreicht, der ADAC rechnet aber wieder mit deutlich mehr Reiseverkehr als an den zurückliegenden Feiertagen in der Pandemie. Vor allem am Gründonnerstag und am Ostermontag drohen demnach Staus in Schleswig-Holstein. Worauf sich Autofahrer einstellen müssen.

Ostern 2022: Öffnungszeiten der Bäckereien in Kiel und Umgebung

Sie planen ein großes Osterfrühstück, aber wissen nicht, ob ihr Lieblingsbäcker an den Feiertagen aufhat? In einer interaktiven Karte zeigen wir Ihnen, welche Bäckereien Karfreitag, Ostersonnabend, Ostersonntag und Ostermontag in Kiel und Umgebung geöffnet haben.

In einer Bäckerei werden Teiglinge vorbereitet. Quelle: Martin Schutt/dpa

Wie wäre es mit einem Ausflug in den Hansa Park?

Der Hansa-Park in Sierksdorf hat am 2. April wieder seine Tore geöffnet: Welche neuen Attraktionen es gibt und weshalb schon jetzt Weihnachtslieder im Hansa-Park zu hören sind, lesen Sie hier.

Osterjazz in Neumünster

Der Jazz-Club Neumünster verspricht musikalische Ostergrüße von „einem strahlenden Strauß großartiger Musiker“: Die Band Jazzbreeze tritt am Sonntag, 17. April, im Restaurant der Holstenhallen zum Osterjazz an.

Die Veranstaltung im Holstenhallenrestaurant an der Justus-von-Liebig-Straße 2 beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Trio am Kuhberg 20 für 15 Euro. Voraussichtlich gibt es aber auch noch Karten an der Abendkasse.

Aufruf zum Ostermarsch

Das Friedensforum Neumünster ruft zur Teilnahme am Ostermarsch auf. Start dazu ist an Karfreitag (15. April) um 11 Uhr an der Tizianstraße 9 – vor der Bonhoeffer-Kirche, in der Pastor Kurt Triebel bereits um 10 Uhr einen Friedensgottesdienst hält. Von dort aus soll sich der Zug in Bewegung setzen. Eine erste Zwischen-Ansprache ist gegen 11.30 Uhr vor der Erstaufnahme am Haart geplant, einen zweiten Stopp soll es am Kriegsgräberfeld auf dem Südfriedhof geben (12 Uhr).

Nach einem weiteren Fußmarsch ist eine Ansprache vor der Moschee an der Christianstraße 22 geplant, und die Abschlusskundgebung findet um 13.30 Uhr auf dem Großflecken statt.

Ausflüge mit der Familie: Geheimtipps und Klassiker in Schleswig-Holstein

Vielleicht liegt es an der besonderen Lage zwischen zwei Meeren, dass in Schleswig-Holstein die glücklichsten Menschen leben. Oder daran, dass der Norden einfach viel zu bieten hat. Von idyllisch bis nervenaufreibend: Wir geben Ausflugtipps, was Sie in den Osterferien mit Familie und Freunden erleben können.

Flohmärkte an Ostern in Kiel und der Region

Feilschen und Stöbern – das geht am Wochenende auf Flohmärkten in Kiel und Umgebung. Wo Sie über Ostern in Schleswig-Holstein einen Flohmarkt besuchen können, erfahren Sie hier.

Planeten, Sterne und Mondphasen: Ausstellung in Neumünster

Was hat es mit den Planeten auf sich? Wo ist der Platz unserer Erde im Sonnensystem und in unserer Heimatgalaxie, der Milchstraße? Um Fragen wie diese geht es in der Ausstellung „Astronomie für alle“, die jetzt im Museum Tuch+Technik in Neumünster zu sehen ist. Dabei wird Astronomie durch interaktive Exponate erfahrbar. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend, Ostersonntag und Ostermontag (jeweils von 10 bis 17 Uhr). Karfreitag ist sie geschlossen. Erwachsene zahlen sechs Euro, Kinder drei.

