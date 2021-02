Kiel

"Wir stellen nach wie vor eine große Zurückhaltung fest, weil vieles noch unwägbar ist", sagte Manuela Schütze von der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein. Bereits im Januar hatte sich abgezeichnet, dass die Buchungszahlen hinter denen des Vorjahres zurückgeblieben waren.

Während die Gäste mutiger sind, wenn es um ihren Sommerurlaub geht, haben sich nur wenige bereits für einen Frühlingsaufenthalt in Schleswig-Holstein entschieden. Feststellbar sei laut Schütze, dass autarker Urlaub in diesem Jahr beliebter sei, also in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen. Das gehe zulasten der Hotels.

Hotels und Pensionen für Urlaub in Schleswig-Holstein kaum gebucht

Die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus sei dort jedoch keineswegs höher. "Die Hotels und Pensionen haben sich bereits im vergangenen Jahr sehr große Mühe gegeben, Hygienekonzepte aufzustellen. Es lohnt sich, direkt in den Betrieben nachzufragen und sich darüber aufklären zu lassen", so Schütze.

Das betont auch Stefan Scholtis, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Schleswig-Holstein. Von Buchungen könne kaum gesprochen werden, weil Hoteliers und Gäste vor zu vielen Unsicherheiten stünden.

"Die Betriebe warten händeringend auf ein verlässliches Konzept von der Politik, wann sie wieder öffnen können", sagt er. Spätestens beim Bund-Länder-Treffen am 3. März müsse dafür "zwingend ein glasklarer Plan" augearbeitet werden. "Es wäre ein Vabanque-Spiel, ohne Perspektive die Vorbereitungen für die Wiederaufnahme des Betriebs zu treffen", so Scholtis.

Holsteinische Schweiz hofft auf Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg

Dafür müssten die Häuser unter anderem Personal zurückholen und Ware einkaufen - was umsonst wäre, wenn dann doch nicht geöffnet werden könne. Eine gewisse Vorbereitungszeit sei nötig. Scholtis betonte zudem die Relevanz der Gastronomie: Auch wer in Ferienwohnungen übernachte, wolle tagsüber oder abends irgendwo einkehren.

Dass Campingplätze und Ferienwohnungen stärker gebucht werden als Hotels und Pensionen, bestätigt Caroline Backmann von der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz in Plön. Der Grund liege aber nicht nur darin, dass die Urlauber wegen der Corona-Pandemie vorsichtiger seien.

"Viele Familien haben sich dazu entschieden, ihren Jahresurlaub hier zu verbringen", sagt sie. Dafür sei das Hotel dann häufig doch zu teuer. Spannend werde, ob die Region wie 2020 von den Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg profitieren könne.

"Das hängt jetzt von den Öffnungsperspektiven ab", so Backmann. Während der Quellenmarkt früher nicht über einen Radius von rund 350 Kilometern hinausging, habe es im vergangenen Jahr Anfragen aus ganz Deutschland gegeben. "Darauf setze ich auch in diesem Jahr", sagt sie.