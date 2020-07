Rügen

Die Umweltorganisation Greenpeace hat das umstrittene Versenken größerer Steine im Meeresschutzgebiet Adlergrund östlich von Rügen beendet. Seit Sonntag seien dort etwa 60 große Steine mit einem Gewicht von jeweils zwischen 350 Kilogramm und einer Tonne versenkt worden, sagte ein Greenpeace-Sprecher am Mittwoch. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. Der Sprecher schloss nicht aus, künftig in den fünf weiteren Schutzgebieten in der Ostsee weitere Aktionen durchzuführen.

Die Umweltorganisation deponierte Findlinge auf dem Meeresgrund, um dort die Grundschleppnetzfischerei zu verhindern. Die Bundesämter für Naturschutz (BfN) und für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) haben Greenpeace verboten, weiter Granitsteine auf den Meeresboden zu bringen. Das BSH hat nach eigenen Angaben ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro angedroht.

Greenpeace habe gegen die Untersagungsverfügung Widerspruch eingelegt und zunächst weitere Steine versenkt. Das BSH beriet am Mittwoch zunächst noch über weitere Maßnahmen.

