Kiel.

Es ist der 1. Januar 2021, als sich der Berufstaucher Christian Hüttner in der Ostsee bei Schleimünde ( Kreis Schleswig-Flensburg) abtaucht und sich auf die Suche nach einem Segelpropeller, einer speziellen Schiffsschraube für Segelboote, macht.

Hüttner, 48 Jahre alt, seit 2009 professioneller Taucher, ahnt da noch nicht, was ihn in 13 Metern Tiefe erwartet. Er erblickt ein kastenförmiges Objekt, schwimmt näher ran - und erkennt drei Buchstaben: Y, X und J.

Taucher entdeckt erste Enigma nur zufällig

In dem Moment erinnert er sich an den Hype, die vielen Medienberichte zum Enigma-Fund in der Geltinger Bucht im November. Er weiß: Was da vor ihm am Meeresboden liegt, muss auch eine Enigma sein. Enigmas spielten im Zweiten Weltkrieg eine zentrale Rolle. Mithilfe der Chiffriermaschinen verschlüsselten die deutsche Wehrmacht und Marine die meisten ihrer Funksprüche, die Maschinen erlangten nach Kriegsende Legendenstatus.

Die Enigma, die am Neujahrstag vor Hüttner liegt, ist allerdings in einem schlechten Zustand. Der obere Teil ist stark eingedrückt, vermutlich wurde sie vor der Versenkung mit einem Hammer beschädigt. "Normalerweise hätte ich die Enigma liegen lassen - der Zustand war ja wirklich schlecht", sagt Hüttner. Weil der letzte Fund aber einen derartigen medialen Hype ausgelöst hatte, barg der Taucher die Enigma dennoch.

Enigmas in Ostsee lagen nur wenige Meter voneinander entfernt

Einige Tage später. Hüttner ist zurück an Ort und Stelle. Jetzt will er endlich den Segelpropeller finden. Aber er kommt nicht weit. Denn nur wenige Meter vom Fundort der ersten Enigma entfernt, wartet schon die nächste auf ihn. Ihr Zustand ist deutlich besser. Hüttner bringt sie nach oben, taucht wieder ab - und findet innerhalb einer halben Stunde vier weitere Chiffriermaschinen.

Zur Galerie Taucher Christian Hüttner hat sechs Enigmas in der Ostsee bei Schleimünde gefunden.

"Ich bin praktisch immer nur kurz runtergetaucht, mit einer Enigma wieder hochgekommen, wieder runter, wieder mit einer Enigma aufgetaucht", sagt Hüttner. Die Chiffriermaschinen lagen alle nur vier bis fünf Meter voneinander entfernt.

Archäologisches Landesamt untersucht Chiffriermaschinen

"Ich war darüber sehr amüsiert", sagt Hüttner. Immerhin sei der Enigma-Fund im November als Sensationsfund um die Welt gegangen. "Und dann finde ich einfach sechs davon direkt nebeneinander." Die geborgenen Enigmas sind vom Typen M4, wurden in den letzten Kriegsjahren vor allem auf deutschen U-Booten eingesetzt.

Die sechs Enigmas sind mittlerweile beim Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein eingegangen. Dort sollen sie untersucht und anschließend in der Werkstatt des Museums für Archäologie auf Schloss Gottorf restauriert werden. Wie die Enigmas an den Grund der Ostsee gelangten und warum so viele auf einer Stelle waren, ist noch unklar.