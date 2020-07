Schleswig-Holstein

In Mönkeberg hat sich vor einigen Wochen die Tarifordnung der Gemeinde geändert. Sie besagt jetzt: Das Ganztagesticket kostet ab sofort zehn statt wie bisher sechs Euro. Außerdem müssen ab dieser Saison bis 20 Uhr Parkgebühren entrichtet werden, in den Jahren zuvor lag die Gebührengrenze bei 18 Uhr.

Mönkeberg : Strandparkplatz ab 22 Uhr geschlossen

Auch eine weitere Maßnahme sollten Strandbesucher mit Auto in Mönkeberg beachten. Ab 22 Uhr werden an der Einfahrt zum Strandparkplatz zwei Pfosten in den Bodenhalterungen verankert. Folge: Es kommen keine Autos mehr rein, aber auch keine mehr raus. Der Parkplatz bleibt bis jeweils sieben Uhr des Folgetages gesperrt.

Ansonsten hat sich bei den Parkgebühren in Mönkeberg wenig geändert. Geblieben ist zum Beispiel die „Brötchentaste“ für kostenfreies Parken in den ersten 30 Minuten. Pro Stunde müssen – wie auch schon in den Jahren zuvor – jeweils ein Euro gezahlt werden. Das Tagesticket ist laut Nachfrage beim Amt Schrevenborn erst ab einer Parkzeit von zehn Stunden fällig, ansonsten gelte weiter die Regelung „pro Stunde ein Euro“.

Parken an Kieler Stränden kostenlos

An den Kieler Stränden bleibt in Bezug auf Parkflächen und Gebühren alles beim Alten. Sowohl am Falckensteiner Strand und in Schilksee als auch in Hasselfelde sind Strandbesuch und Parken kostenfrei. Der kommunale Ordnungsdienst kontrolliert an allen Kieler Stränden, ob die Hygieneregeln eingehalten werden. Am Falckensteiner Strand ist zusätzlich ein Sicherheitsdienst im Einsatz, der sicherstellen soll, dass Fahrzeuge nicht Rettungswege blockieren. Er kontrolliert, wo noch freie Stellflächen sind und sperrt Zufahrten gegebenenfalls ab.

Eckernförde bietet drei Möglichkeiten zum Parken in Wassernähe

Das Ostseebad Eckernförde lockt mit einem vier Kilometer langen, feinen Sandstrand. Wer in direkter Wassernähe parken möchte, hat drei Möglichkeiten, um den Kurstrand und den Südstrand zu erreichen. Insgesamt stehen knapp 1000 Stellplätze zur Verfügung, die im Sommer alle gebührenpflichtig sind.

Wer den Kurstrand ansteuert, liegt mit den Parkplätzen Am Exer und Preußerstraße/Kurpark am dichtesten dran. Die Kosten betragen jeweils 50 Cent pro halbe Stunde. Wer kostenlos parken möchte, kann auf den Parkplatz Grüner Weg an der B76 ausweichen, der rund 400 Meter von der Ostsee entfernt liegt. Kostenpflichtig ist wiederum der Parkplatz direkt am Südstrand. Der größere Teil liegt jenseits der B76, eine neue Querung erleichtert den Übergang.

Amt Dänischer Wohld : Parken fast überall kostenpflichtig

Das Parken ist in den Küstengemeinden des Dänischen Wohlds fast überall in Strandnähe möglich und kostenpflichtig. In Strande nutzen Besucher den Großparkplatz am Ortseingang. Der kleine Surferparkplatz am Bülker Weg (kostenlos) und die Stellplätze am Leuchtturm sind immer früh belegt – also gar nicht erst herumkurven.

So sieht es auch in Schwedeneck aus. Dabei bietet der Strandparkplatz Surendorf wirklich viel Platz. Ist der voll, bleibt der kostenlose Platz am Ortseingang. Von hier geht man 20 Minuten zum Strand. In Dänisch Nienhof und Grönwohld ist der Parkraum wie in Lindhöft und Noer stark begrenzt. Sind diese Plätze dicht, gibt es auch an den Zufahrten keine Chance. Die Security riegelt die Straßen notfalls sogar ab. Und am Wochenende sind Knöllchen in allen Wohld-Gemeinden garantiert.

