Mitte Februar war die Fregatte „Sachsen“ eigentlich zu einer Ausbildungsfahrt in die Ostsee ausgelaufen. Was erst in der Kieler Bucht geplant war, wurde ab dem 24. Februar zu einem Einsatz im Rahmen der Bündnisverteidigung. Am Dienstag haben zwei US-Zerstörer diese Aufgabe übernommen.