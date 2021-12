Ob DHL, Hermes oder DPD: Zwei Wochen vor Weihnachten hat für die Paketzusteller in Schleswig-Holstein bereits die Hochsaison begonnen. Wer kurz vorm Fest Geschenke verschicken will, muss sich daher unter Umständen auf lange Schlangen bei der Versandannahme einstellen. Wir wollen daher von Ihnen wissen: Wann geben Sie Ihre Post, Ihr Päckchen auf, damit es rechtzeitig zu Weihnachten ankommt? Und was haben Sie schon Kurioses oder Ärgerliches erlebt? Hier geht es zur Umfrage.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Branche zum Fest erneut auf einen Rekord zusteuert. Von einem Zuwachs von bis zu 10 Prozent gehen die Firmen im Schnitt aus. Entsprechend häufiger sind auch die Lieferfahrzeuge unterwegs.