Dänemark verbietet Seglern die Durchfahrt

Die dänische Schifffahrtsverwaltung macht Ernst. Segeln wird in dänischen Gewässern wie Tourismus gewertet. Das Einlaufen von deutschen Segelbooten in dänische Hoheitsgewässer ist deshalb verboten, so die Ansage aus Kopenhagen.

"Diese Nachricht hat uns völlig unvorbereitet getroffen", sagte Marcus J. Boelich, Vorsitzender der Regattagemeinschaft Nordseewoche. Bis zuletzt hatten die Organisatoren auf die Erlaubnis zur Durchfahrt der dänischen Meerengen gehofft, um am 29. Mai 2020 in Richtung Kiel aufbrechen zu können.

Pantaenius Rund Skagen 2020: Absage traf am Montag ein

Die Pantaenius Rund Skagen wird alle zwei Jahre am Pfingstmontag gestartet und geht von Helgoland um Skagen herum nach Kiel. Ein Einlaufen in dänische Häfen ist dabei nicht geplant.

Die Strecke ist etwa 510 Seemeilen lang. Meist nehmen 60 bis 80 Jachten an der Regatta teil. Der Rekord wurde im Jahre 2000 durch die UCA von Klaus Murmann eingestellt, Steuermann war Walter Meier-Kothe. Gesegelte Zeit damals: 43 Stunden und 46 Minuten.

Dänemark verbietet die Durchfahrt

Noch am 15. Mai 2020 hatte die dänische Seefahrtsbehörde Söfartsstyrelsen um Bedenkzeit gebeten, so Boehlich. Am Montag kam dann das Verbot der Durchfahrt.

"Wir können keine Regatta starten, bei der die Teilnehmer Gefahr laufen, von dänischen Behörden zu Strafen verurteilt oder sogar festgesetzt zu werden", so Boehlich.

Marine überwacht die Gewässer - Virtuelle Regatta als Ersatz

In Dänemark überwachen Patrouillenboote der Marine die Gewässer. Derzeit sind im Großen Belt und im Öresund die Patrouillenboote "Rota" und "Nymfen" im Einsatz.

Zum Ausgleich für die abgesagte Regatta wollen die Organisatoren jetzt eine virtuelle Regatta für die Teilnehmer am Computer anbieten.

