Prüffeld für Messgeräte eingeweiht

Rendsburg

Die Besonderheit an dem neuen Prüffeld: Hier können erstmals in Schleswig-Holstein nicht nur Vermessungsgeräte zur Streckenmessung sondern auch Satelliten-Messgeräte auf ihre Genauigkeit überprüft werden. Bislang standen in Schleswig-Holstein in Tetenhusen und Bad Segeberg nur zwei Landesvergleichsstrecken zur Verfügung. Satelliten-Messgeräte können dort nicht geprüft werden.

Punkte im Boden und an Häusern dienen als Referenzgrößen

Das Prüffeld besteht aus fünf Bodenpunkten, die unter Deckeln verteilt über den gesamten Paradeplatz angebracht sind. Dazu wurden im Herbst 2018 Messbolzen in einer Tiefe von sieben Metern in die Erde eingelassen und ihre Koordinaten millimetergenau bestimmt. Später folgte die Installation von mehreren Reflektoren, sogenannten Prismen. Die 1,5 Zoll breiten, orangefarbenen Geräte hängen an verschiedenen Gebäuden rund um den Paradeplatz, zum Beispiel an der Augenklinik oder der Garnison-Apotheke.

Geodaten trägt jeder im Smartphone mit sich herum

Zur Überprüfung eines Tachymeters muss das Gerät vier Prismen und drei Bodenpunkte erfassen. Bei Satelliten-Messgeräten sind die Daten aller fünf Bodenpunkte notwendig. Die zunächst abstrakt wirkende Erfassung von Geobasisdaten findet im Alltag eine vielfältige Verwendung. Sie liefern Informationen über Größe oder Lage von Grundstücken und Gebäuden, sind Grundlage für topographische Karten oder stecken in Navigationssystemen. Wer mit seinem Smartphone über den Online-Kartendienst Google Maps seinen Standort bestimmt, nutzt als Basis die erfassten Daten der Landesvermessungsämter.

Messgeräte müssen alle zwei Jahre überprüft werden

Während die Smartphone-App den Standort jedoch nicht exakt bestimmt, müssen die amtlichen Vermessungsdaten millimetergenau sein. Deshalb müssten entsprechend der Waagen im Supermarkt, die nach dem Mess- und Eichgesetz regelmäßig überprüft werden, auch die Geräte für die amtliche Vermessung kontrolliert werden, sagte Cornelia Weber, Direktorin des Landesamtes. Nach einer Anfang des Jahres in Kraft getretenen Liegenschaftskataster-Anweisung ist eine Überprüfung alle zwei Jahre vorgeschrieben.

Amt und Vermessungsingenieure nutzen das Prüffeld

Weber freute sich, nun "eine den Anforderungen der Zeit entsprechende Systemüberprüfung von Messgeräten durchführen zu können". So sei man modern und zukunftsorientiert aufgestellt. Nutzen werden das Prüffeld neben dem Vermessungsamt auch die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure, die hoheitliche Vermessungen im Kataster durchführen dürfen und befugt sind, Beurkundungen vorzunehmen und Bescheinigungen auszustellen.

Zentrale Lage im Land sprach für Rendsburg

Die Vermessungsingenieure, von denen es knapp 40 in Schleswig-Holstein gibt, betrifft die vorgeschriebene Kontrolle der Messgeräte nicht. "Wir wollten unser Prüfverfahren aber standardisieren und nutzen daher hier die freiwillige Selbstkontrolle", erklärte Thore Overath Landesvorsitzender des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure (BDVI) die Kooperation zwischen Landesamt und Berufsverband. Die zentrale Lage im Land und die Bereitschaft der Eigentümer, an ihren Häusern Reflektoren anbringen zu lassen, hätten bei der Errichtung eines neuen Prüffelds für Rendsburg gesprochen, sagte Overath.

