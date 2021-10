Frankfurt

Der Schleswig-Holsteiner, der zu den Drahtziehern einer weltweit agierenden Kinderpornografie-Plattform gehört haben soll und im Frühjahr in Paraguay festgenommen wurde, wird nun nach Deutschland ausgeliefert.

Einem Bericht der paraguayischen Zeitung „La Nación“ zufolge könnte der Inhaftierte bereits kommende Woche in seine Heimat gebracht werden, wo er sich in mehr als 28 Fällen wegen des Verdachts der bandenmäßigen Verbreitung kinderpornografischer Inhalte verantworten soll.

„Wir haben die Auslieferung angestoßen“, bestätigt Julia Bussweiler, Sprecherin der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, auf Anfrage. Die Behörden hofften, dass der Verdächtige noch diesen Monat nach Deutschland verlegt werden könne.

Mann war schon in Schleswig-Holstein auffällig geworden

Im Mai hatte die Nachricht weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Nach mehrmonatigen Ermittlungen war einer durch Deutschland initiierten internationalen Task-Force die Zerschlagung eines weltweit agierenden Kinderpornografie-Rings gelungen. Drei Männer wurden in Deutschland festgenommen und ein weiterer Tatverdächtiger in Paraguay gefasst. Bevor er sich vor elf Jahren ins Ausland absetzte, lebte der 58-Jährige in Groven im Kreis Dithmarschen und arbeitete in Tönning.

Ihm wird vorgeworfen, mit zwei anderen Männern hinter der Plattform „Boystown“ im Darknet gesteckt zu haben. Mehr als 400 000 Mitglieder hatten über das internationale Netzwerk kinderpornografische Aufnahmen ausgetauscht. Als Administratoren sollen die Verdächtigen maßgeblich mit der technischen Umsetzung der Website im Darknet, der Einrichtung und Wartung der Serverstruktur und der Mitgliederbetreuung beschäftigt gewesen sein.

Wie berichtet, war der Schleswig-Holsteiner schon an seinem letzten Wohnort wegen seines engen Kontakts zu Kindern aufgefallen, eine Nachbarin hatte die Polizei eingeschaltet. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hatte im Jahr 2010 gegen den Beschuldigten ermittelt. Es bestand der Verdacht, er habe kinderpornografische Inhalte besessen. Zudem wurde ihm damals sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. Auch die Staatsanwaltschaft Flensburg hatte den Mann bereits 2013 deshalb im Visier. Rechtskräftig vorbestraft ist der Mann aber nicht.