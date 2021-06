Strande/Rendsburg

Die Kommunen setzen auf zusätzliche Parkflächen und schärfere Kontrollen oder gleich auf die zeitweise Sperrung ganzer Straßenzüge. Doch das Spannungsverhältnis zwischen Anwohnern und Gästen bleibt. Das sieht man auch in der Kreisverwaltung.

„Die vorhandenen Stellplätze sind schnell belegt, und der nachfolgende Verkehr sucht sich dann Stellplätze auf Grünflächen, am Rand zu enger Straßen und auf Gehwegen“, sagt der leitende Kreisverwaltungsdirektor Martin Kruse. An einzelnen Tagen würden auch Zufahrtsstraßen in Surendorf, Noer und Strande verstopft.

Kruse ist unter anderem zuständig für die Ordnungsverwaltung und den Verkehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde. In die konkreten Pläne der Gemeinden vor Ort, das Thema Autoverkehr in den Griff zu bekommen, kann er aber nicht eingreifen. Vielmehr wolle der Kreis Ideen bündeln und vermitteln, sagt er. Und unterstreicht zugleich: „Der Tourismus ist ein wesentlicher Bestandteil der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Er muss eben gut gestaltet werden.“

Busangebot an die Strände soll ausgebaut werden

Zumindest beim Thema Öffentlicher Personennahverkehr hat der Kreis aber doch schon vorgelegt, nicht zuletzt, um die Straßen zwischen den Städten und den Stränden zu entlasten. Seit dem 1. Januar greift ein neuer integraler Taktfahrplan mit modernen Bussen und vielen regelmäßigen Linien in die Dörfer und damit zu den Stränden zwischen Kiel und Eckernförde. Martin Kruse spricht von einem „Paradebeispiel“ dafür, wie sich der Kreis in das Thema einbringen kann.

Denn langfristig helfe gegen den zeitweisen Verkehrsinfarkt auf dem Weg ans Wasser wohl nur ein Rückgang des Individualverkehrs, den der Kreis mit entsprechenden Konzepten begleiten wolle.

Zwar werde man zeitnah das Busangebot in Richtung Strände noch weiter ausbauen, doch aktuell mache es wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der Zurückhaltung der Passagiere wenig Sinn, die erfasste Anzahl der Fahrgäste aus den Bussen auszuwerten. Neben dem weiteren Ausbau des ÖPNV wolle der Kreis auch Angebote wie Bikesharing unterstützen, unterstreicht Kruse. Dazu sei man unter anderem in der Kiel Region GmbH mit der Landeshauptstadt sowie dem Kreis Plön in einem engen Austausch.

Wenn gar nichts mehr geht, werden Straßen gesperrt

Vorerst bleibt es in den kommenden Wochen und Monaten nur beim zugleich einfachsten und ärgerlichsten Mittel: kurzfristige Sperrung einzelner Straßen in den betroffenen Gemeinden. Die Pläne dafür liegen in den Schubladen. „Die Straßenverkehrsbehörde hat zusammen mit dem Amt Dänischenhagen und der Polizei ein Konzept entwickelt, die Zufahrtsstraßen zu sperren, wenn alle Stellplätze belegt sind“, sagt Kruse. Dafür werden mobile Absperrschranken eingesetzt, an denen Ordner nur noch Anlieger passieren lassen. Werden wieder Parkplätze frei, wird die entsprechende Anzahl Fahrzeuge durchgelassen.

„Wir wissen, dass die Sperrung einer Straße einen erheblichen Eingriff bedeutet“, sagt Martin Kruse. „Bevor wir das machen, wägen wir jedes Mal sorgfältig ab, ob eine Sperrung wirklich zwingend erforderlich ist.“

In der Gemeinde Strande soll jetzt ein Projekt auf den Weg gebracht werden, das etwas automatisierter funktioniert – und das im besten Fall der gesamten Region Entlastung bringen könnte. Es geht um ein elektronisches Verkehrsleitsystem, über das die Gemeinde Strande in diesen Tagen in ihren Ausschüssen beraten will. Die Zeit drängt: „Es muss etwas geschehen, sonst gehen wir hier unter“, sagt Bürgermeister Holger Klink (CDU) mit Blick auf die Situation in seiner Gemeinde an sonnigen Wochenenden.

Schon vor der Fahrt wissen, wo man am Ziel parkt

Den Kommunalpolitikern schwebt eine digitale Vernetzung der Daten von Straßen und Parkflächen vor. „Im Idealfall sollen die Leute schon in dem Moment, in dem sie ins Auto steigen, wissen, wo sie am besten noch einen Platz finde, die Technik dazu gibt es ja“, sagt Klink und verweist auf Skigebiete in den Alpen. Dort werden die Verkehrsströme in vielen Regionen bereits elektronisch geleitet. Bis ein solches System in Strande greift, werden aber noch Monate vergehen. Diesen Sommer muss Strande also noch ohne diese Unterstützung überstehen.

Ganz allein werde der Ort das Thema ohnehin nicht in den Griff bekommen, ahnt Klink. Er spricht von einem „überregionalen Problem“ und setzt darauf, dass sich weitere Gemeinden dem Projekt anschließen werden. „Denn eines ist doch klar: Wenn wir hier eine Straße sperren, zieht die Karawane weiter in die nächste Gemeinde.“ So etwas lasse sich mittelfristig nur Hand in Hand mit allen betroffenen Kommunen regeln. „Aber jetzt muss jemand den Anfang machen.“