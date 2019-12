Ambulante Pflege: Parkplatzsuche wird zum Problem

Kiel

„Das ist ein riesiges Problem für unsere Pflegekräfte. Nicht nur in Großstädten wie Kiel“, sagt Susanne Hoeck von der Paritätischen Pflege Schleswig-Holstein. „Ein paar Minuten zu lange im eingeschränkten Halteverbot, schon gibt es ein Knöllchen.“ Besonders unbarmherzig werde in Husum aufgeschrieben. Wie viele Verfahren es 2019 gewesen sind, kann sie nicht mehr zählen. Die Schreiben füllen einen dicken Aktenordner.

Lesen Sie auch:Parken beim Supermarkt kann teuer werden

Beim Ambulanten Pflegedienst Herzensgüte in Kiel gehen pro Woche rund 30 Verfahren ein. „Besonders dramatisch ist die Situation für den Spätdienst. Dann sind die Straßen verstopft und in Quartieren wie Waitzstraße, Schauenburgerstraße oder Steinstraße gibt es gar keine Parkplätze mehr“, sagt Pflegedienstleiterin Heike Gillner. Die Pflegebedürftigen bräuchten aber in dieser Zeit Medikamente oder andere Hilfe. Also würden die Mitarbeiter im Halteverbot, in Ausfahrten oder zweiter Reihe parken und die Kunden möglichst schnell versorgen – aus Angst, abgeschleppt zu werden. Das passiere zunehmend. „Seitdem ein Anbieter zehn Euro zahlt, wenn ein Falschparker gemeldet und abgeschleppt wird, rufen die Leute sofort den Abschleppdienst. Früher haben sie erst bei uns angerufen.“

Lesen Sie hier auch den Kommentar von Heike Stüben.

Auch andere Pflegedienste klagen: Unter diesen Bedingungen seien die dringend benötigten Pflegekräfte noch schwerer zu gewinnen. Denn die Kosten für Knöllchen und Abschleppdienst müssen sie selbst tragen. Die Aufforderung, korrekt zu parken, sei sinnlos: Die Suche nach einem regulären Parkplatz koste so viel Zeit, dass nicht alle Kunden versorgt werden könnten.

Zwar können Pflegedienste bei der Stadt für ihre Fahrzeuge eine Sondererlaubnis beantragen (100 Euro pro Jahr für das erste Auto, 20 Euro für jedes weitere). Doch die gilt nur für Bewohnerparkplätze. „Das hilft kaum“, sagt Gillner.

Lesen Sie auch:Dürfen die Laster da nachts parken?

Erste Pflegedienste haben bereits ihre Autos abgeschafft. Sie nehmen nur noch Kunden an, die zu Fuß oder per Rad erreichbar sind. „Wenn das Schule macht, bekommen Menschen, die woanders wohnen, gar keinen Pflegedienst mehr“, fürchtet Heike Gillner.

Frank Vilsmeier, Vizepräsident der Pflegeberufekammer, fordert, dass in Städten ambulante Pflegedienste ähnliche Sonderrechte erhalten wie Rettungsdienste, Ärzte oder Taxifahrer, also Busspuren nutzen und im eingeschränkten Halteverbot parken dürfen. Paragraf 46 der Straßenverkehrsordnung lasse solche Ausnahmegenehmigungen durchaus zu.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.