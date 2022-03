Lübeck

Es wird ganz auf still an diesem Sonnabend auf dem Landesparteitag in Lübeck, als Thomas Losse-Müller, der Spitzenkandidat der SPD, Björn Engholm zitiert. SPD-Mann Engholm hatte 1988 die CDU aus der Kieler Staatskanzlei gefegt und festgestellt, dass Schleswig-Holstein für die Herausforderungen der Zeit unzureichend gerüstet sei. „Bei uns wurde in hohem Maße wirtschafts- und strukturpolitische Abstinenz geübt und durch fleißige PR-Arbeit versucht, den Menschen bittere Wahrheiten vorzuhalten“, sagte er damals in seiner ersten Regierungserklärung. Vorausgegangen war eine Landtagswahl am 8. Mai. Wie in diesem Jahr.

„Wir sind heute in einer ähnlichen Situation“, sagt Losse-Müller mit Blick auf den 8. Mai 2022. „Einen funktionierenden Plan für die Erreichung unserer Klimaziele gibt es nicht, und eine ökologisch ausgerichtete neue Industriepolitik schon gar nicht. Wieder haben wir eine Regierung ohne Plan.“ Die Digitalisierung komme im Norden nicht voran, so mancher Schüler habe während der Pandemie seine Hausaufgaben auf dem Smartphone erledigen müssen, weil ihm das Land kein Tablet zur Verfügung stellte, und die amtierende Landesregierung stehe dem demografischen Wandel planlos gegenüber.

Losse-Müller: Aufbruch ist auch eine soziale Frage

„Sozial. Digital. Klimaneutral“ lautet die Überschrift zum 92-seitigen Programm, das die Nord-SPD an diesem Sonnabend einstimmig beschließt. Losse-Müller nutzt seine rund 50-minütige Einführungsrede dazu, den sozialen Zusammenhalt zu beschwören. „Wer einen Aufbruch will bei Klimaschutz, Digitalisierung und Modernisierung, der muss die Menschen in die Lage versetzen, das auch zu leisten.“ Jamaika unter dem amtierenden CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther werde das jedenfalls nicht tun.

Dabei könne das Land so Vieles tun – zum Beispiel, indem es auf Kita-Beiträge verzichtete. Losse-Müller rechnet vor: „Wenn wir die Grundbetreuung kostenfrei machen – und das tun wir! –, spart eine Familie mit zwei Kindern rund 2500 Euro im Jahr.“ Besser ließen sich Familien nicht entlasten. „Die CDU ist dagegen, und dabei wäre im Haushalt Luft vorhanden.“ Auch dass die Regierung die Mietpreisbremse abgeschafft habe, beweise vor allem eins: Ihr seien die Interessen von Mieterinnen und Mietern egal. Eine SPD-geführte Landesregierung werde nicht nur dieses Steuerungsinstrument wieder einführen, sondern auch dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren 100 000 neue Wohnungen gebaut werden – 30 000 davon mit Mietpreisbindung.

Immer wieder Klimaschutz: SPD wirbt um Grüne

Mit ihrem Akzent auf Klimaschutz wirbt die Nord-SPD unverhohlen um die Rückkehr der Grünen an ihre Seite. Klimaschutz sei „das größte und wichtigste Thema der nächsten Jahre“, betont der Spitzenkandidat, zumal es um Wertschöpfung und viele Arbeitsplätze gehe. Es sei ein Armutszeugnis, dass die amtierende Landesregierung ihre Klimaziele so krachend verfehle. Eine Offensive für Windkraft, wie sie Günther erst am Freitag versprach? Losse-Müller verweist auf den Status quo: 2017, als er noch Chef der Staatskanzlei war, habe es im Norden 2981 Anlagen gegeben. Wie viele es Anfang 2022 waren? „Raten Sie mal. Es waren exakt 2981. Diese Landesregierung hat also netto keine einzige neue Anlage gebaut.“

Die SPD will laut Wahlprogramm festschreiben, dass Schleswig-Holstein bis 2040 klimaneutral wird, fünf Jahre früher als geplant. Losse-Müller kündigt im Falle eines SPD-Siegs bereits die Gründung einer neuen Infrastrukturgesellschaft an, die eigene Kredite aufnehmen darf – jenseits der Schuldenbremse. Aufgabe dieser neuen Gesellschaft solle unter anderem sein, flächendeckend für öffentliche E-Ladesäulen zu sorgen und neue öffentliche Wärmenetze mit sauberer Energie zu bauen.

Solidarität mit der Ukraine

Solidarität mit der Ukraine war zu Beginn des Parteitags in der Lübecker Musik- und Kongresshalle eine zentrale Botschaft vieler Beiträge. „Putins Russland ist weniger verlässlich als die Sowjetunion zu Zeiten des Kalten Krieges“, stellte Parteichefin Serpil Midyatli fest. Ja, extrem harte Sanktionen seien richtig und entfalteten mittlerweile ihre Wirkung. Es sei aber auch richtig, die Ukraine mit Defensivwaffen zu beliefern. „Ein Land hat das Recht, sich gegen Angriffe zu verteidigen. Man kann auch durch Nichthandeln Schuld auf sich laden.“

Eine aktuelle Umfrage von infratest Dimap sieht die SPD im Norden bei 20 Prozent und damit gleichauf mit den Grünen. Klare Wahlsiegerin wäre demnach die CDU mit 33 Prozent.