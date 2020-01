"Der Zaun ist ein schädliches Symbol"

Kiel

Die Schleswigsche Partei (SP) ist für die deutsche Minderheit in Dänemark das, was der 1948 gegründete Südschleswigsche Wählerverband (SSW) für die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein ist. Die Partei, die politisch im mittleren Spektrum zu verorten ist, wurde im Jahr 1920 im Zuge der Grenzziehung gegründet und setzt sich für die Förderung der deutschen Volksgruppe und die Stärkung der Region Südjütland ein. In diesem Jahr feiert man in Kopenhagen das 100-jährige Bestehen.

Herr Leth Schmidt, Dänemark hat mit dem Wildschweinzaun und Dauerkontrollen faktisch die Grenze zu Deutschland wieder hochgezogen. Wie bewerten Sie das?

Carsten Leth Schmidt: Das ist ein sehr schädliches und schäbiges Symbol dafür, wie man heute miteinander im innereuropäischen Raum umgeht.

Schäbig auch gegenüber der deutschen Minderheit?

Wir haben die Kontrollen im Herbst 2015 mit dem Schwall an Flüchtlingen bis zu einem gewissen Punkt unterstützt. Aber wenn man das nicht zurückschraubt, dann entsteht eine mentale Barriere. Wir arbeiten als Minderheit gegen Abschottung und für einen Raum nördlich und südlich der Grenze, in dem wir eine besondere Kontaktfläche haben wollen.

Die Grenzmaßnahmen schottet Sie als deutsche Minderheit gegen Deutschland wieder ab?

Es ist ganz besonders teuer, wenn dänische Jugendliche außerhalb unserer Region auf uns plötzlich wieder wie auf einen Außenbezirk schauen, in dem sie nicht leben wollen.

Wie hat das Ihre politische Arbeit verändert?

Auf die tiefgreifenden Verbindungen im Grenzland hat sich das zum Glück nicht negativ ausgewirkt. Aber es ist ärgerlich, dass im Volksbewusstsein im südlichen Dänemark ein Schwall nationaler, überschwänglich abschottender Die-und-wir-Bewegungen durch die Bevölkerung geht.

Inwiefern beeinflusst das Ihre Arbeit?

Es stachelt uns an, die guten, geglückten Geschichten zu erzählen.

Was läuft denn gerade gut?

Die kulturelle Arbeit läuft grenzüberschreitend nach wie vor fantastisch. Vieles ist seit Jahren ein Dauerbrenner: das Folkbaltica-Festival zum Beispiel, kleine Interreg-Projekte, Großprojekte in der Forschung und die Begegnung von Musikschulen. Die Tourismusarbeit versuchen wir mittlerweile koordinierter anzugehen.

Läuft es im wirtschaftlichen Bereich ähnlich gut?

Unternehmen haben in Dänemark einen großen Nutzen von Berufspendlern aus Deutschland. Dänen pendeln deutlich weniger raus. Das stimmt leider.

Warum bedauern Sie das?

Es wäre schön, wenn wir einen gleich großen Nutzen voneinander hätten. Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass die weniger qualifizierten Berufe in Dänemark ein unverhältnismäßig höheres Gehalt bekommen. Erstaunlich ist, dass dänische Firmen mit Robotern, Computern und technischer Entwicklung trotzdem konkurrenzfähig wirtschaften können.

Was macht die deutsche Seite falsch?

Vielleicht empfinden die Deutschen Norddeutschland eher als Randgebiet. Wir sehen uns als Sprungbrett nach Europa – ob man nun in Schleswig-Holstein landet oder in Stuttgart. Nach Norden zu gehen, ist aus deutscher Sicht schwieriger als aus skandinavischer.

Welches sind Ihre wichtigsten Ziele als Chef der Schleswigschen Partei?

Wir fassen Nordschleswig als eine politische Ebene auf und nicht als vier Kommunen, die sich gegenseitig bekriegen. Wir versuchen, das Bindeglied über die Grenze hinweg zu sein: Da läuft nichts, wenn man es nicht selbst am Leben erhält. Wir finden es zum Beispiel schade, dass mit Flensburg keine gemeinsame Patientenbetreuung gelingt. Da ist ein Krankenhaus mit freien Kapazitäten in der Krebstherapie. Und obwohl man als dänischer Patient in Padborg fünf Minuten von der Grenze entfernt lebt, muss man sich, weil es die dänische Gesundheitskasse so haben möchte, in ein Taxi setzen und zwei Stunden nach Odense fahren. Jeden Tag, über mehrere Wochen. Das ist eine Zumutung.

Vor 100 Jahren wurde die Grenze gezogen. SchmerztSie das als Vertreter der deutschen Minderheit?

Es ist ein Erfolg, dass wir in Nordschleswig seit 100 Jahren ein friedliches Verhältnis haben. Das hat es über viele Jahrhunderte nicht gegeben und ist nicht selbstverständlich. Natürlich war es das Ergebnis einer Abstimmung: Man musste sich entscheiden. In einer Familie hat man sich entweder als deutsch oder dänisch definiert.

Das sehen Sie heute anders?

Das war erst nach den 1840er Volksaufständen gekommen, als man sich national-gesinnt identifizieren und entweder die eine oder die andere Seite nehmen musste. Schleswig war zuvor immer ein Raum, wo man sich verschmolzen hat und das Beste aus beiden Welten ganz natürlich leben konnte.

Die deutsche Minderheit spricht von „2020“, die dänische Mehrheitsgesellschaft von „Wiedervereinigung“. Es ist offenbar eine unterschiedliche Geschichtsbetrachtung.

Es ist das, was man hervorhebt. Eines der Ergebnisse der Volksabstimmung war die völkische dänische Wiedervereinigung. Aber eben nur im völkischen Sinne. Nationalrechtlich gesehen hatten wir ein anderes Konstrukt. Dänemark hat einen Rechtsruck hinter sich. Bei der vergangenen Folketing-Wahl wurde die rechtspopulistische Danske Folkeparti zum Glück halbiert. Aber es ist eine Herausforderung, dass der Gesellschaft angesichts zunehmender Bedeutung der sozialen Medien und parallelen Wirklichkeiten der breite Zusammenhalt verloren geht. Das finde ich extrem schwierig.

Auch die dänische Sozialdemokratie setzt auf Abschottung. Erfüllt Sie das mit Sorge?

Absolut. Vielfalt und Zusammenarbeit betrachten wir als Ressource. Der SSW, ihr Pendant auf deutscher Seite, hat längst politischen Einfluss auf Kieler Landespolitik. Welchen Einfluss haben Sie auf dänische Politik?

Wir haben unsere zehn Stadtratsmitglieder in den nordschleswigschen Gemeinden und sitzen mit am Hebel. Wir versuchen, auch auf allen anderen Niveaus die Debatte mitzuprägen – von regionaler Politik, dem Interreg-Ausschuss, der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und allen Netzwerken. Wir haben einen Kontaktmann zum Kieler Landtag, aber auch ein Kontaktgremium zum dänischen Folketing, ein Sekretariat, und auch auf europäischer Ebene sind wir unterwegs.

Was ist an Ihnen deutsch?

Die Hälfte (lacht). Es ist nicht nur die Sprache und dass man Verständnis hat für die deutsche Kultur und Geschichte. Sondern dass ich, wenn ich über die Grenze fahre, wie selbstverständlich eine Currywurst oder ein Matjesbrötchen kaufe. Und dass ich im Keller ein Weißbier stehen habe.

Interview: Christian Hiersemenzel