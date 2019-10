Kiel und die Region: Hier wird Halloween gefeiert

Kiel

Wenn am Donnerstag Zombies, Vampire und Hexen durch die Straßen schleichen, muss man sich keine Sorgen machen: Es ist Halloween und damit Zeit für gruselige Verkleidungen. Da am Donnerstag, 31.10., auch der Reformationstag gefeiert wird, ist dieser Tag Feiertag. Viele Partys in Kiel und der Region finden bereits am Mittwoch statt. Eine Auswahl an Veranstaltungen zeigen wir in dieser Übersicht.

Partys am 30.10.2019

In der Nacht vor Halloween kann schon gespukt werden: Nicht nur in Kiel, sondern auch in Plön, Preetz, Neumünster und Rendsburg sind Gäste mit Grusel-Kostüm ausdrücklich erwünscht.

Kiel

Im Pogue Mahone startet am Mittwoch das Halloween Special. Um 19 Uhr beginnt die Halloweenparty, ab 22 Uhr spielt die Band Tricky Panda.

Im Hot Rock wird am Mittwoch ab 21 Uhr Halloween gefeiert. Dabei lohnt es sich, einen gruseligen Auftritt hinzulegen: Für jeden Besucher mit Kostüm ist ein Freigetränk nach Wahl angekündigt. Auch ein Wettbewerb für das beste Kostüm ist geplant.

Lesen Sie auch: Halloween - Das Grusel-Haus von Rieseby

In der Traum GmbH gibt es ein Halloween-Special des Cheap Cheap Clubs. Der Eintritt ist bis 24 Uhr frei, danach kostet er fünf Euro.

Unter dem Motto "Nightmare on Elm Street" wird im Anna in der Kaistraße ab 22 Uhr gefeiert. Für verkleidete Gäste ist der Eintritt bis 24 Uhr frei, ansonsten kostet er sechs Euro.

Auch im Max wird Halloween schon am Mittwoch gefeiert. Ab 23 Uhr soll es im Nachtclub spuken. Hier kostet der Eintritt mit Verkleidung bis 24 Uhr drei Euro, danach sieben Euro.

Das Ben Briggs lädt ab 23 Uhr zum "Kettensägen Massaker". Für Gäste mit Grusel-Outfit gibt es bis Mitternacht freien Eintritt, danach 50 Prozent Rabatt.

Im Luna wird ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Halloween gefeiert. Einlass ist zur Geisterstunde um 24 Uhr.

Auch im Rathausbunker ist ab 24 Uhr Einlass. Hier wird bei der Party "Geistzeit: Samhain" Techno gespielt.

In der Musik-Bar Zwack gibt es ab 19 Uhr eine Steampunk-Halloween-Party. DJ Gary soll hier auflegen. Zudem sind Preise für die drei besten Kostüme angekündigt. Karten gibt es im Vorverkauf im Zwack.

In der Bar Harlekin soll es schon am Mittwoch schaurig-schön werden: Hier wird ab 20 Uhr gefeiert.

Im Medusa wird zusammen mit Praxis Dr. Mosh Halloween mit einem Rock Special gefeiert. Beginn ist um 23 Uhr.

Eckernförde

Die Wikinger-Kneipe Utgard bietet ab 18 Uhr eine Halloween-Party. Ein Kostümwettbewerb winkt mit einem Preis für das Gewinnerkostüm.

Preetz

In der Passion Lounge gibt es zu Halloween eine Tanzparty mit DJ Niels. Geöffnet ist die Lounge ab 20 Uhr, ab 21 Uhr soll dann gefeiert werden.

Plön

Auch im Basement wird Halloween schon am Mittwoch gefeiert: Start ist um 23 Uhr.

Neumünster

In der "OFF Location" in der Oderstraße 35 feiert Freiraum Halloween. Beginn ist um 22 Uhr, ab 18 Uhr ist Einlass. Der Eintritt kostet regulär fünf Euro, mit Kostüm drei Euro.

Rendsburg

Im Recall wird mit Musik von PEZ2001 und DJane Sheena gefeiert. Die Party startet um 22 Uhr, Einlass ist bereits ab 20 Uhr.

Im Cheyenne-Club wird ab 22 Uhr gefeiert. Hier ist der Eintritt mit Halloween-Kostüm frei.

Schleswig

Im Ela Ela wird Halloween ab 22 Uhr gefeiert. Wer verkleidet kommt, zahlt keinen Eintritt.

Partys am 31.10.2019

Auch am Donnerstag lohnt sich der Griff zum Grusel-Kostüm. Hier wird direkt an Halloween gefeiert:

Kiel

Im Pogue Mahone wird am Donnerstag nochmal nachgelegt: Ab 22 Uhr gibt es hier die Halloweenparty mit Daniel Hoppenstedt.

Rendsburg

Ab 16 Uhr kann im Feez Darts & Bar Halloween gefeiert werden. Das beste Kostüm wird prämiert.

Neumünster

Auch in der Wittorfer Brauerei kann mit Grusel-Outfit gefeiert werden. Start der Halloween-Party ist um 17 Uhr.

Schönberg

Rund um die Küstenluke am Holmer Marktplatz steigt ab 17.30 eine Halloween-Party. Der Eintritt ist kostenlos. Bereits ab 13 Uhr kann man indoor golfen zwischen Fledermäusen und Gespenstern.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.