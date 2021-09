Kiel

Zwei Partys stehen am Wochenende im Max Nachtheater an. Im Ben Briggs Club läuft der Betrieb nun wieder wie gehabt, drei Tage die Woche. „Bei uns war hier am Freitag Karneval vor der Tür, die haben ’ne Stunde La-Ola-Welle gemacht, die Stimmung war Wahnsinn“, erzählt Jörn Dietz, Betreiber des Ben Briggs Clubs. „Aber ich glaube nicht, dass jetzt für alle wieder ’Tanz in den Mai’ ist.“

„Es war ein schönes Wochenende, war echt voll, hat viel Spaß gemacht, aber war auch ganz schön anstrengend“, lautet Dietz’ Resümee. „Mit einer jungfräulichen Crew auf große Fahrt, das ist dann schon ganz schön hektisch mit Einarbeiten im laufenden Betrieb.“ Zwei Leute seien vom alten Personalstamm noch übrig gewesen, die restlichen sieben frisch. „Die haben das aber echt gut hingekriegt“, lobt Dietz.

Ben Briggs: Vor Einlass Schlange bis zum Europaplatz

Am Freitag zu Wiedereröffnung habe sich Gästeschlange anfangs bis zum Pavillon der Volksbank auf dem Europaplatz gereicht, erzählt Dietz, und anderthalb Stunden Wartezeit seien natürlich alles andere als wünschenswert. „Das haben wir am Sonnabend schon deutlich besser hingekriegt, weil wir eine zweite Person dazugestellt haben, die nur die Kontrolle gemacht hat.“ Und am Sonnabend seien die Gäste auch schon wieder „ein bisschen normaler gekommen, es hat sich mehr verteilt“.

Auch mit Blick auf die 3G-Regel hätte beim Ben Briggs niemand nach Hause geschickt werden müssen, so Dietz. Erstaunlich sei es gewesen, dass es bei der Kontrolle mehr Genesene als Getestete gewesen seien. „Am Sonnabend hatten wir vier Leute mit Test von 500 Leuten.“ Mit Abstand die meisten – „95 bis 98 Prozent“, schätzt Dietz – seien allerdings voll geimpft gewesen, auch das bemerkenswert angesichts einer Altersstruktur von 18 bis 30. Was beruhigend sei, selbst wenn sie mal auf 2G zurückgehen müssten, wäre das „wahrscheinlich kein Drama“.

Vorverkaufstickets: Im Max gibt’s nun eine Extra-Schlange

„Es war schon toll, wie die Leute Bock hatten und wie die gefeiert haben“, zieht Henning Puls, Geschäftsführer des Max Nachttheaters, Bilanz. Sie hätten es offenbar gut hinbekommen, die Corona-Situation zu handeln. Nach Hause hätte wegen zu großer Fülle niemanden geschickt werden müssen. „Allerdings sind wir unzufrieden damit, dass die Leute mit den Vorverkaufstickets zu lange in der Schlange warten mussten“, sagt Puls. Da werde es nun zwei separate Schlangen geben.

Dass dann drinnen „nie Geschiebe“ gewesen sei, habe er selbst als angenehm empfunden, erzählt Puls. Es sei sehr früh schon recht voll gewesen im Max, und dann auch sehr lange. Um kurz nach vier morgens sei er gegangen, sagt Puls. „Ich glaube, bis fünf oder was haben die dann noch gefeiert.“