Kiel

Partys am Strand und in Parks werden in Schleswig-Holstein zu einem größeren Problem. Nicht nur in Kiel lassen Feiernde bergeweise Müll zurück, stören Nachbarn mit Lärm oder randalieren unter Alkoholeinfluss. Auch Gemeinden wie Bad Segeberg oder Strande beobachten eine zunehmende Rücksichtslosigkeit.

„Es wird zu einem sichtbaren Ärgernis“, sagt Toni Köppen, Bürgermeister von Bad Segeberg. Am Wochenende säßen junge Menschen an der Seepromenade oder der Rennkoppel zusammen. „Morgens muss der Bauhof den Unrat der Nacht aufsammeln.“ Es gehe leider nicht nur um Verschmutzung, sondern auch um Vandalismus. Unter anderem seien Hydrantenschilder rausgerissen worden. Niemand wolle das Zusammensein im Freien verbieten, aber die Feiernden müssten sich an die Spielregeln halten und dürften nichts kaputtmachen.

Sicherheitsdienst bekam Lage in Strande unter Kontrolle

So sieht es auch Holger Klink (CDU). Nach den Worten des Strander Bürgermeisters verhält sich der größte Teil der abendlichen Strandbesucher vernünftig, manchen seien Regeln jedoch vollkommen egal. „Das sind einzelne Gruppen, die es allen anderen madig machen.“ Strande habe die Lage durch massive Kontrollen und Platzverweise gut in den Griff bekommen.

Das Ostseebad lässt seit ausschweifenden Partynächten im Juni nachts seinen Sicherheitsdienst regelmäßig patrouillieren. „Das ist eine teuer erkaufte Ruhe. Wir sprechen von einer Summe im fünfstelligen Bereich, die hätten wir lieber in andere Dinge investiert.“

In Schönberg ist die Lage ruhiger, deutlich höhere Müllmengen als sonst müssen allerdings auch dort weggeräumt werden. „Wir haben punktuell Situationen, wo Gruppen von 15 bis 20 Leuten viel Müll oder Scherben im Sand hinterlassen“, sagt Peter Kokocinski. Auch Strandkörbe seien schon aufgebrochen worden.

Bürgermeister halten Alkoholverbot nicht für die Lösung

Das aber noch kein Grund, um massive ordnungsrechtliche Maßnahmen wie etwa ein Alkoholverbot zu verhängen. „Die Situation ist nicht vergleichbar mit Kiel, wo sich aktuell Hunderte an den Hotspots versammeln“, so der Bürgermeister. Köppen sähe ein Alkoholverbot nur als allerletztes Mittel, für Klink kommt es nicht infrage.

Nachdem es an der Kiellinie und im Schrevenpark zu ständigen Müll- und Lärmproblemen gekommen war, hatte die Kieler CDU-Ratsfraktion ein Alkoholverbot ab 22 Uhr zur Diskussion gestellt. Die Landeshauptstadt hält das aufgrund des hohen Kontrollaufwands für keine Lösung. Zudem seien solche Verbote rechtlich bedenklich.

So argumentiert auch die Stadt Neumünster, die am beliebten Feiertreffpunkt an der Einfelder Schanze in der Vergangenheit am Vatertag diese Maßnahme nutzte. „Aufgrund einschlägiger Urteile in der Sache zu Alkoholverboten in anderen Orten wurde in den Folgejahren davon abgesehen“, so ein Sprecher.

Aus Sicht von Jugendforscher Simon Schnetzer, der eine Studie zur Auswirkung von Corona auf junge Menschen veröffentlicht hat, wären Verbote kontraproduktiv. „Die Leute gehen nicht los, um gegen das System Krawall zu machen, sie wollen einfach nur wieder feiern.“ Nehme ihnen die Politik die letzten Räume zum unbeschwerten Zusammensein, erhöhe das nur den Frust und das Konfliktpotenzial.