Pinneberg/Segeberg

Partys in Zeiten von Corona? Keine gute Idee. Am Wochenende hat die Polizei in den Kreisen Pinneberg und Segeberg mehrere private Zusammenkünfte beendet. Alle Teilnehmer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Zudem wurde gegen alle Teilnehmer eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz angefertigt. Ein Überblick:

21 Personen bei einer Familienfeier in Pinneberg: Private Party aufgelöst

21 Personen nahmen am Sonntag an einer Familienfeier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Richard-Köhn-Straße teil. Anwohner hatten der Polizei die Feier gemeldet.

Die 21 Personen hatten weder die Mindestabstände eingehalten noch Mund-Nasenbedeckungen getragen. Die Betroffenen zeigten sich uneinsichtig und gaben als Grund des Treffens eine Familienfeier an. Die Polizisten lösten die private Feier auf.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Grillen die Abstandsregeln nicht eingehalten

Auch am Sonnabendvormittag wurde der Polizei eine "Corona-Party" gemeldet. Diesmal saßen fünf Erwachsene und mehrere Kinder aus verschiedenen Haushalten beim geselligen Grillen in Pinneberg zusammen. Auch hier wurden Abstandsregeln nicht eingehalten.

Um 16.45 Uhr wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Pinneberg auf eine Zusammenkunft zwischen Personen aus drei verschiedenen Haushalten in der Berliner Allee hingewiesen. Die Personen hielten den Mindestabstand nicht ein und trugen keinen Mund-Nasenschutz.

Ausgangssperre missachtet: Sieben Personen trafen sich am Schnellrestaurant

Eine weitere Ansammlung löste die Polizei am Freitag um 23.07 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Pinneberg auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants auf. Dort trafen sich sieben Personen aus unterschiedlichen Haushalten.

Hierbei handelte es sich um sechs Hamburger und einen Elmshorner. Im Gespräch mit den Beamten, erklärten die Hamburger, dass es in Hamburg eine Ausgangssperre gebe und man aus diesem Grunde nach Schleswig-Holstein gefahren sei. Dass auch im Kreis Pinneberg eine Ausgangssperre bestehe, wussten die Männer nicht. Mindestabstände und ein Mund-Nasenschutz wurden nicht eingehalten bzw. nicht getragen.

17 Personen feierten in Bad Bramstedt

Zuletzt wurde noch eine Feier in Bad Bramstedt aufgelöst. Hier trafen sich 17 Personen in einem kombinierten Wohn- und Gewerbeobjekt in der Straße "Kirchenbleeck". Die Personen hielten den Mindestabstand nicht ein und trugen keinen Mund-Nasenschutz.

Die Zusammenkunft wurde von der Polizei aufgelöst, Platzverweise wurden erteilt. Die Personen werden sich jetzt für ihr Fehlverhalten verantworten müssen.