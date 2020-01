Passbilder vom Amt: So reagieren Fotostudios aus SH

Kiel/Berlin

Das Lichtbild sei „in Gegenwart eines Mitarbeiters“ aufzunehmen und „elektronisch zu erfassen“, heißt es in einem Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen“.

Bildmanipulationen sollen ausgeschlossen werden

Anlass für die Neuregelung ist nach Angaben des Ministeriums die Sorge vor Bildmanipulationen durch sogenanntes Morphing. Dabei werden mehrere Fotos zum Bild eines einzigen Gesichts verschmolzen. „Ist ein auf dem Pass enthaltenes Lichtbild auf diese Weise manipuliert, kann nicht nur der Passinhaber, sondern unter Umständen auch eine dritte Person, deren Gesichtszüge im Passbild enthalten sind, den Pass zum Grenzübertritt nutzen“, heißt es im Entwurf. Es sei nötig, die Dokumente fälschungssicher zu gestalten, damit deutsche Bürger auch in Zukunft visafrei in die meisten Staaten reisen könnten, argumentiert das Ministerium.

Ohne Passbilder gibt es Umsatzeinbußen für Fotostudios

Für Fotostudios kann der Vorstoß drastische Folgen haben. Etwa für die „Passbildstation“ nahe dem Rathaus in Neumünster. „Wenn das wirklich durchgesetzt wird, bin ich von heute auf morgen arbeitslos“, sagt Inhaberin Britta Stölten. Sie mache nur Passbilder und Bewerbungsfotos. Komme das Gesetz, müsse sie ihre Selbstständigkeit aufgeben.

Auch für Meike Maschmann würde ein Großteil des Umsatzes wegbrechen. Ihr Fotostudio ist direkt bei der Kieler Zulassungsstelle in der Saarbrückenstraße. „ Passbilder sind mein täglich Brot“, so Maschmann. Das Argument, dass durch die Maßnahme Manipulationen ausgeschlossen werden sollen, kann sie nachvollziehen. „Bilder sind leicht veränderbar.“ Die Fotografin sieht allerdings Schwierigkeiten: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwa einen Säugling im Automaten fotografieren kann.“

Gute Passbilder : Zufriedene Kunden kommen wieder ins Studio

Passbilder sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts des Kieler Unternehmens Studioline Photography, das deutschlandweit Fotostudios betreibt. „Wir haben Verständnis für die Sorgen des Ministeriums, halten die im Raum stehende Lösung aber nicht für den richtigen Ansatz“, erklärt Geschäftsführer Dirk Kossey. Eine direkte Übertragung der Bilder von zertifizierten Fotografen sei etwa ein besserer Ansatz.

Im „ Schön! Fotostudio“ in Kiel machen Passbilder zwar nur einen kleinen Teil des Umsatzes aus, wichtig sind sie dennoch, so Fotograf Axel Schön: „ Passbilder sind das kleine Porträt. Wenn Kunden mit ihnen zufrieden sind, kommen sie für andere Aufträge wieder.“

Zwei Fotoautomaten pro Passtelle geplant

Zur Umsetzung der Pläne soll dem Entwurf zufolge jede Passstelle zwei Fotoautomaten bekommen. Auch Kameras auf den Schreibtischen der Amts-Mitarbeiter seien denkbar, so ein Sprecher des Innenministeriums. Die genaue technische Umsetzung werde noch diskutiert. Ein zusätzlicher Foto-Termin im Bürgeramt sei aber nicht nötig. Die Antragsteller müssten auch künftig nur einmal zur Passstelle kommen.

Passbilder sollen bald nur noch auf dem Amt gemacht werden. Finden Sie das gut? Ja, es spart mir den Gang zum Fotografen. Nein, ich würde dafür lieber zum Fotografen gehen. Das ist mir egal. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Passbilder sollen bald nur noch auf dem Amt gemacht werden. Finden Sie das gut? Passbilder sollen bald nur noch auf dem Amt gemacht werden. Finden Sie das gut? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, es spart mir den Gang zum Fotografen.

Nein, ich würde dafür lieber zum Fotografen gehen.

Das ist mir egal. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Holger Schwark, der zuständige stellvertretende Fachdienstleiter der Stadt Neumünster, ist skeptisch: „Die Begleitung durch Mitarbeiter würde die Bearbeitungszeit der Passvorgänge erheblich verlängern und den zeitlichen Rahmen sprengen.“ Für die biometrischen Passbilder brauche man etwa eine bestimmte Sitzposition. „Damit kann man sich lange aufhalten.“ Auch sei er sich nicht sicher, ob die Änderung mehr Sicherheit bringe. „Man müsste einen Fotoautomaten ständig überwachen, um Manipulationen wirklich auszuschließen.“

Bei der Stadt Rendsburg will man die weitere Entwicklung abwarten. Damit Fälschungssicherheit zu schaffen, sei aber einleuchtend, so Stadtsprecherin Dörte Riemer. „Bei uns ist zwar kein Fall von Manipulation bekannt, wenn Fotos aber so gut sind, dass das nicht auffällt, sind Fälschungen aber nicht auszuschließen.“ Auch in Kiel wolle man die Beratungen der Bundesregierung und das Gesetzgebungsverfahren abwarten, erläutert Stadtrat Christian Zierau. „Die Landeshauptstadt bietet im Rathaus bereits auf freiwilliger Basis ein Terminal für Fotos an und hat hiermit gute Erfahrungen gemacht.“

Verbände können bis Ende Januar eine Stellungnahme abgeben

Betroffene Verbände haben noch bis Ende Januar Zeit für eine Stellungnahme. Danach berät die Bundesregierung intern bevor sie einen Kabinettsbeschluss fasst. Die Neuerungen sollen nach einer Übergangszeit von zwei Jahren in Kraft treten - falls Bundestag und Bundesrat innerhalb der kommenden Monate zustimmen also ungefähr im Sommer 2022.

Lesen Sie auch:Touristin fälscht ihren Reisepass - mit Foto von Kim Kardashian

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.