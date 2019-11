Gefangen an der Autobahn: Ein kapitaler Damhirsch sorgt seit Tagen für Aufsehen bei Autofahrern, Jägern und Polizei. Mehrfach hatten Zeugen das Tier äsend auf dem Grünstreifen an der A215 in Höhe Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) Hoffeld entdeckt – nur wenige Meter von der Fahrbahn entfernt.