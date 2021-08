Kiel

Das politische Erdbeben, das eine Niederlage nach sich gezogen hätte, mag sich mancher hier kaum ausmalen. Es ist früher Dienstagnachmittag, im Kieler Landeshaus kommen die Fraktionen erstmals nach den Ferien wieder zu regulären Sitzungen zusammen, und bei der SPD im dritten Stock leitet Serpil Midyatli das Treffen als neue Chefin.

Zwei Tage zuvor hatte sie der Kreisverband Kiel-Ost zur Direktkandidatin bei der Landtagswahl im Mai 2022 aufgestellt – allerdings denkbar knapp: Von 91 anwesenden Mitgliedern gaben ihr gerade mal 48 die Stimme, das entspricht 52,7 Prozent. Mancher, der es nicht nur mit der Landeschefin Midyatli, sondern vor allem mit der ohnehin leidgeprüften Partei gut meint, will sich das Szenario im Fall ihres Scheiterns noch nicht einmal ausmalen. Nur so viel ist klar: Die Partei hätte am Boden gelegen.

Serpil Midyatli: „Es ist genauso gekommen, wie ich mir das gedacht habe“

Midaytli selbst will das alles nicht mehr kommentieren. Ob sich das knappe Ergebnis vom Wochenende auf ihren Start als Fraktionschefin auswirkt oder gar Einfluss hat auf die in diesen Wochen ausstehende Entscheidung zur Spitzenkandidatur 2022? „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun“, sagt sie knapp. „Heute ist eine erste Fraktionssitzung, die ich leiten darf. Darauf freue ich mich und bin auch gut vorbereitet.“

Im Übrigen fühle sie sich von den Genossen keineswegs überrascht. „Ich kenne das Ostufer, ich bin da politisch groß geworden. Es ist genauso gekommen, wie ich mir das gedacht habe. Für mich ist alles fein.“ Ob innerhalb der Kieler SPD auf ihrem Rücken ein Konflikt zwischen Ost- und Westufer ausgetragen wurde? „Für mich persönlich nicht.“

Mehrere Genossen berichten davon, dass im Vorfeld 15 Familienmitglieder des Gegenkandidaten Nesimi Temel in die Partei eingetreten seien, um ihn bei der Wahl zu unterstützen. Die Landeschefin hält sich auch dazu bedeckt. Sie wolle das nicht kommentieren.

Genossen halten ihre Zurückhaltung für klug. Die Landeschefin dürfe sich nicht zu stark ins Klein-Klein der Ortsvereine hinabbegeben. Absurd sei jedoch der Vorwurf manches Genossen vom Ostufer, wonach das Establishment vom Westufer wieder einmal seine Interessen auf Kosten anderer durchgedrückt habe.

„Peinliche Nummer“: CDU sieht Serpil Midyatli geschwächt

„Wenn eine für die Interessen der Menschen vom Ostufer spricht und aus eigener Erfahrung berichten kann, wie es ist, in Gaarden zu leben, dann ist das Serpil“, sagt eine Weggefährtin. „Sie ist doch vor Jahren auf Wunsch der Landespartei nach Gettorf gezogen, um dort zu kandidieren. Haben die Kritiker das alles schon wieder vergessen?“

Sie beobachte in der Partei eine seltsame Lust, andere scheitern zu sehen. „Gott sei Dank hat das hier nicht funktioniert.“ Midyatli hatte im Fall einer Schlappe auf dem Ostufer angekündigt, komplett auf eine Landtagskandidatur zu verzichten.

In der Landes-CDU wertete man das als maximale Erpressung. „Was für eine peinliche Nummer“, heißt es jetzt aus Unionskreisen. „Offenbar konnte noch nicht einmal die Drohung die Genossen nachhaltig beeindrucken.“ Midyatli sei geschwächt. „Jedenfalls kommt sie damit als Spitzenkandidatin zur Landtagswahl nicht mehr infrage. Wenn sie einen anderen vorschickt, rettet sie nach einer Niederlage im Mai 2022 vielleicht noch ihren Fraktionsvorsitz.“

Parteitaktik spielte in Ortsvereinen noch nie eine große Rolle

Ob die Nominierung wirklich kraftvoll genug ist? Ein hauchdünner Vorsprung vor einem Mann, den außerhalb der Stadtgrenzen kaum jemand kennt? „Sieg ist Sieg“, heißt es in der Fraktion pragmatisch. „Der Blick muss jetzt nach vorn gehen. Nächste Woche spricht darüber niemand mehr.“

Die Position als Chefin mache Serpil Midyatli jedenfalls vorerst niemand streitig. Tatsächlich kennen die meisten Fraktionskolleginnen und -kollegen interne Machtkämpfe aus eigener Erfahrung. Landes-, geschweige denn bundesweite Erwägungen einer Partei hätten in Ortsvereinen noch nie eine große Rolle gespielt.

Midyatlis Vorgänger als Fraktions- und Landeschef, Ralf Stegner, könnte das bestätigen, lehnt einen öffentlichen Kommentar jedoch ab. Nur so viel mag er sagen: „Der Kieler Kreisverband hatte immer seine Rätsel, und die hat er immer noch.“ Spricht’s, schmunzelt unter seiner Maske und eilt in die Fraktionssitzung – seit vielen Jahren wieder als einfaches Mitglied.