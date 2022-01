Kiel

Huftier statt Hund: Immer mehr Höfe in Schleswig-Holstein bieten ungewöhnliche Spaziergänge und Wanderungen mit Alpakas, Eseln oder sogar Ziegen an. Wir zeigen in einer interaktiven Karte, wo überall mit Tieren gewandert werden kann.

Alpakas

Flauschig, flauschiger, Alpaka: Die Kamelart aus Südamerika erlebt in den letzten fünf Jahren einen regelrechten Hype in Deutschland. Immer mehr Höfe schaffen sich die knuffigen Vierbeiner an. Sie gelten als friedlich und sanftmütig, sind aber mit Sicherheit nicht die mutigsten kleinen Kerle. Wer mit ihnen spazieren gehen will, muss sich also darauf einstellen, seinem Wanderpartner gut zuzureden. Hier kann man in Schleswig-Holstein mit Alpakas wandern.

Alpaka-Erlebnis-Bauernhof, Hauptstraße 5, Krukow, ab 35 Euro pro Person, Anmeldung bei Sandra Hümpel unter Tel.: 04153 580236

Carpe Diem Alpakas, Dorfstraße 15, Giesendorf, ab 18 Euro, Anmeldung bei Renate Paul unter Tel.: 04541 898600

Sonnenscheinhof Alpakas, Holzkoppel 7, Lasbek-Gut, ab 49 Euro inkl. Getränke, Anmeldung bei Jutta Kanzler unter Tel.: 01573 1465523

Alpaka-Hof Schmilau, Alt-Horster-Weg 21, Schmilau, Anmeldung bei Sabine und Christopher Overbeck unter Tel. :04541-840032

Hof Wiedwisch, Waldweg 51, Kummerfeld, ab 40/30 Euro pro Person (Erwachsene/Kinder), Anmeldung bei Carl Rusch unter Tel.: 0173 433 00 19

Sunny Island Alpacas, Dörpstraat 21, Fehmarn, ab 39 Euro, Anmeldung unter Tel.: 0174-4835199

Sunset Farm, Wallnau 2, Fehmarn, ab 36 Euro, Anmeldung unter Tel.: 0171 1582581

Lamas

Die artverwandten Lamas sind etwas größer und schwerer als Alpakas. Außerdem sind sie etwas weniger flauschig als die kleineren Kamelkollegen. Niedlich sind sie trotzdem. Übrigens: Sowohl Alpakas als auch Lamas spucken. Allerdings tun sie das nur bei Gefahr.

Lamaste, Schmiedestraße 6, Mannhagen, ab 29 Euro, Anmeldung bei Silke Christensen unter Tel.: 0171 2737651

Lama-Karawane, Buschkoppel, Wangels, Anmeldung bei Ines Schneider unter Tel.: 0176 20010017

Interaktive Karte: Diese Höfe bieten Wanderungen an

500###https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1tZBilQRi10-Ik4JpF3vt5TtIzbXHAzJz&usp=sharing

Wer sich nicht entscheiden kann: Alpakas und Lamas

Da sich die beiden Tierarten sehr ähnlich sind, können sie gut gemeinsam gehalten werden. Diese Höfe bieten Wanderung mit Lamas und Alpakas an.

Kleine Wunderwiese, Naturpark Aukrug, ab 23 Euro pro Teilnehmer, Besuch nur mit Anmeldung bei Heike und Laura Eichhorn unter Tel: 04873 - 9686.

Zottelhof, Jarsdorfer Str. 8, Thaden, ab 27,50/14,50 Euro pro Teilnehmer (Erwachsenee/Kinder zwischen acht und 13 Jahren), Anmeldung unter Tel: 04872 / 9 67 67 82

Lange Strecke mit Langohr: Wandern mit Eseln

Lange Ohren, lautes I-Ah – Esel sind leicht zu erkennen und selten zu Überhören. Da die grauen Gesellen weniger schreckhaft als Pferde oder Ponys sind, eigenen sie sich perfekt für einen Spaziergang oder eine Wanderung. Aber Vorsicht: Esel haben ihren eigenen Kopf und darauf muss man sich bei der Tour einstellen. Hier kann in Schleswig-Holstein mit Eseln gewandert werden.

Eselweg, Dovenmühlen 5, Horst, ab 30 Euro pro Person, Anmeldung bei Ricarda von Holck über die Website

Hof Jerusalem, Brekendorfer Forst, Owschlag, Anmeldung bei Sabine Rathmann unter Tel.: 043 53 99 87 866

Eselkoppel, Koppelanlage Strandweg, Brodersby, ab 60 Euro pro Paar oder Familie, Anmeldung bei Barbara Becker unter Tel.: 04622-1587

Eselwandern Plön, 25 Euro pro Esel, Am Kamp, Nehmten, Anmeldung bei Nicole von Hoerschelmann unter Tel.: 0173-8884093

Hygge-Hof, Roikier 7, Steinbergkirche, Anmeldung bei Heike Bauer unter Tel.: 04632-8768686

Eselwanderungen in Hohenfelde: Anmeldung bei Amei Schulze-Spiekermann unter Tel.: 0431 5 90 16 56

Erlebnis-Bauernhof Hüsby, Moorweg 1, Hüsby, ab 19 Euro, Anmeldung bei Silke Falkowski unter Tel.: 0173 - 6073674

Hof Bullerby, Winterrade 1, Borgwedel, Anmeldung bei Annine von Gerlach unter Tel.: 04354 9967555

Perfekt für Kinder: Ziegentrekking

Klein, frech und wendig: Wer mit einer Ziege spazieren gehen will, sollte sich nicht darauf versteifen, möglichst viel Strecke zu absolvieren. Ein Erlebnis ist es allemal, denn den witzigen Paarhufern mangelt es nicht an lustigen Ideen. Vor allem mit kleineren Kindern macht der Spaziergang mit Ziegen Sinn. Sie sind deutlich kleiner als Alpakas, Lamas oder Esel, haben weniger Kraft und sind zutraulich und neugierig.

Ziegenspaß, ab 30 Euro pro Person und Stunde, Ranzel 8, Felde, Anmeldung bei Juliane Wolf unter Tel.: 04334 1439717

Wanderziege, Brauner Hirsch 70, Ahrensburg ab 100 Euro pro Gruppe (max. 10 Personen), Anmeldung bei Svenja Furken unter Tel.: 04102 604 398

Klang-Einklang, Waldstraße 18, Leck-Klintum, Anmeldung unter Tel.: 04662 1374