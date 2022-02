Kiel

Der Landtag streitet über ein Tabuthema: SSW, SPD und FDP wollen mit Landesmitteln Menstruationsartikel wie Tampons und Binden kostenlos zur Verfügung stellen, CDU und Grüne lehnen das wie auch die Regierung ab. Das Innenministerium verweist auf den Bund.

In Deutschland seien „verschiedene durch Bundesgesetze geregelte Möglichkeiten für Menschen ohne hinreichendes Einkommen vorhanden, für den Erwerb von Periodenartikeln finanzielle (oder tatsächliche) Hilfe zu erhalten“, heißt es in einem Bericht des Innenressorts. Gemeint sind etwa Hartz IV oder BAföG, in deren Pauschalen auch Hygieneartikel enthalten sind.

Städte in Schleswig-Holstein verschenken bereits Tampons

Trotz der klaren Rechtslage beschließen bundesweit immer mehr Städte und öffentliche Einrichtungen wie etwa Hochschulen oder Schulen, Periodenprodukte zu verschenken. In Schleswig-Holstein machte im Herbst Schleswig den Anfang. Im Dezember beschloss Kiel, auf den Toiletten der weiterführenden Schulen kostenfrei Menstruationsprodukte zur Verfügung zu stellen. Mit im Boot sind auch die Unis in Flensburg und Kiel.

Begonnen hatte der Kampf gegen die sogenannte „Periodenarmut“ in Schottland, wo es bereits seit 2018 an öffentlichen Schulen und Universitäten kostenlose Menstruationsartikel gibt. Auch in Frankreich, Neuseeland und Kenia werden laut Ministeriumsbericht Mädchen und Frauen entlastet. Die Periodenkosten betragen je nach Rechnung (etwa ohne oder mit Schmerzmitteln) zwischen 14 und 30 Euro im Monat.

SSW setzt Periodenarmut auf Tagesordnung

Im Landtag preschte der SSW vor. Er hatte den Ministeriumsbericht initiiert und fordert die Regierung jetzt auf, „dafür Sorge zu tragen, dass Perioden-Hygieneartikel kostenlos in Einrichtungen des Landes zur Verfügung gestellt werden“. Begründung: „Kostenlose und niedrigschwellig zugängliche Perioden-Hygieneartikel können nicht nur willkommene Hilfe in alltäglichen Situationen darstellen, sondern auch zu mehr Sichtbarkeit und einer positiven Aneignung und Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper führen.“

Lesen Sie auch Fragen und Antworten: Das müssen Sie über die neuen Corona-Regeln in SH wissen

Die SPD will ebenfalls Landesgeld einsetzen. „Das Land könnte mit einem Modellprojekt in landeseigenen Einrichtungen den Zugang zu kostenlosen Menstruationsartikeln ermöglichen und damit einen wichtigen Schritt für mehr Gleichberechtigung gehen“, betont Katrin Fedrowitz (SPD).

Ihre FDP-Kollegin Anita Klahn betont, dass die Bundes-Sozialleistungen „nicht das Problem junger Mädchen lösen, wenn die Eltern das Geld nicht für Menstruationsartikel verwenden“,. Nötig seien daher Lösungen, die direkt junge Mädchen ohne eigenes Einkommen ansprächen. „Das Land könnte mit einem geringen Zuschuss dafür Sorge tragen, dass insbesondere Schulen kostenlos Produkte abgeben können.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

CDU und Grüne in SH setzen auf den Bund

Im Gegensatz zur FDP wollen die zwei anderen Jamaika-Fraktionen keinen Landes-Euro gegen Periodenarmut einsetzen. Die CDU begrüßt es zwar, wenn in Restaurants, Clubs, Cafés und öffentlichen Einrichtungen in den Damentoiletten Menstruationsprodukte ausliegen.

„Ich finde diesen Service gut, kann mir aber eine Pflicht dazu nicht vorstellen“, sagt Katja Rathje-Hoffmann (CDU). Die Grünen wollen über den Bund die Periodenarmut bekämpfen. Aminata Touré: „Es kann nicht sein, dass sich im Zweifel zwischen Essen auf dem Tisch oder Binde in der Tasche entschieden werden muss.“

Von Ulf Christen