Gefälschte Impfnachweise wie in zwei Verdachtsfällen am Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster sind bei Mitarbeitenden am UKSH, den Imland-Kliniken und dem Städtischen Krankenhaus Kiel bisher keine bekannt. Der Impfstatus wird dort dennoch erneut erfasst – wegen der kommenden Impfpflicht in den Gesundheitsberufen.