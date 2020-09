Kiel

Das zusätzliche Geld soll in verschiedene Bereiche fließen: Ein Teil gehe in den Vertretungsfonds und die pädagogische Umsetzung digitaler Maßnahmen an Schulen, außerdem sollen mehr Stellen für Quereinsteigerinnen und –einsteiger geschaffen werden. Ein weiterer Teil soll die Teilzeiterhöhungen abdecken.

90 neue Stellen

4,45 Millionen Euro, das entspricht etwa 90 Stellen, stünden nach Angaben des Landes ab sofort bereit für Vertretungslehrkräfte aber auch für Unterstützungskräfte, die Aufsichtstätigkeiten übernehmen können, insbesondere in Lerngruppen, die in der Schule in digitaler Form auf Distanz unterrichtet werden.

Lehramtsstudenten sind gefragt

In diesem Zusammenhang warb Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) besonders um Lehramtsstudierende. Auf der Homepage des Ministeriums sollen in Kürze die Bewerbungsmodalitäten bekannt gemacht werden. Zwei weitere Millionen sollen in Lehrkräfte investiert werden, die die Medienkonzeption an Schulen weiterentwickeln und somit die Digitalisierung der Schulen voranzutreiben.

520.000 Euro stehen für Lehrkräfte zur Verfügung, die ihr Teilzeitkontingent in diesem Schuljahr erhöhen oder für Lehrkräfte, die wegen Corona ihr geplantes Sabbatjahr zurückgenommen haben.

Quereinsteiger und FSJler

Das Unterstützungsprogramm umfasst außerdem die zusätzliche Einstellung von 50 Quereinsteigern. 43 Stellen davon seien bereits besetzt.

Eine weitere Personalverbesserung ergebe sich durch die Aufstockung der Mittel für das Freiwillige Soziale Jahr Schule in Höhe von 460.000 Euro. „Damit können wir 45 weitere Plätze an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bereit stellen“, sagte Karin Prien.

