Kiel

Es ist ein Szenario, wie es sich keine Familie wünscht. „Als ich um 8.30 Uhr bei der Kita ankam, durfte mein Kind nicht mehr rein, weil die Gruppe schon voll war. Ich musste spontan alles umorganisieren“, sagt Diana Gries. In ihrer Kindertagesstätte in der Kieler Olshausenstraße war an diesem Morgen eine Mitarbeiterin kurzfristig krank geworden und das Personal war zu knapp, um alle Kinder zu betreuen.

„Im Notfall geht das mal“, sagt Tina Pauleit. Die Eltern haben aber die Befürchtung, dass die Ausnahmesituation zum Dauerzustand werden könnte. „Das macht mir total Angst. Wir haben noch nicht mal November und die Erkältungs- und Grippesaison kommt erst noch. Wie sollen wir das durchhalten?“

Den Müttern zufolge sind in der Kita des Studentenwerks schon länger zwei Stellen unbesetzt. Zuerst sei der Früh- und Spätdienst abgeschafft worden, erzählt Christina Beth. Statt von sieben bis 17 Uhr ist sie jetzt nur noch von acht bis 16 Uhr geöffnet. Wenn eine Erzieherin krank werde oder Urlaub habe, müssten Gruppen ganz oder teilweise geschlossen werden. Schon in zwei Oktoberwochen konnten sie ihre Kinder statt an fünf nur an zwei oder drei Tagen bringen. „Wir bezahlen aber alle voll. Nächste Woche sind noch mal zwei Tage nicht abgedeckt“, so Gries.

„Es zeigt sich, dass die im Kern guten Ideen des neuen Kita-Gesetzes an der Realität scheitern“, sagt Christina Beth. Die Studentin und betroffene Mutter hat deshalb bereits einen Brief an den Ministerpräsidenten geschrieben. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Das Studentenwerk bestätigt, dass es durch Personalmangel zu Einschränkungen im Betrieb kommt. Über all seine Einrichtungen hinweg hat es zehn offene Stellen. Damit ist es nicht alleine. Eine Abfrage unter kommunalen und freien Trägern im Land ergab, dass das Problem bei allen auftritt. „Grundsätzlich versuchen wir alles, um die Betreuung für die Eltern aufrechtzuerhalten“, sagt Sprecherin Kerstin Klostermann. Fehle Personal, werden zuerst Aktivitäten wie Ausflüge gekürzt. „Wir setzen zudem Vertretungskräfte ein, ordnen Mehrarbeit an oder verschieben die Arbeitszeiten.“

Teilweise werden Zeitarbeitskräfte angefordert, doch auch hier sei kaum Personal auf dem Markt. „Wenn die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet werden kann, muss die Betreuungszeit unter Umständen reduziert werden oder es müssen Gruppen geschlossen werden.“

Das Sozialministerium betont, dass das Kita-Gesetz keine Gruppenschließungen vorschreibt, wenn der Betreuungsschlüssel von zwei Fachkräften je Regelgruppe aufgrund krankheitsbedingter Ausfälle nicht eingehalten werden kann. „Geschlossen werden, muss die Gruppe nur, wenn Sicherheitsaspekte dies erfordern. Das ist der Fall, wenn in der gesamten Kita nicht mindestens eine weitere Fachkraft als geöffnete Gruppen anwesend ist“, so ein Sprecher.

Muss ich zur Arbeit, wenn die Kita ausfällt? „Grundsätzlich werden die Eltern auch bei der Schließung einer Kita oder einer Schule nicht von ihrer Verpflichtung befreit, am Arbeitsplatz zu erscheinen“, erklärt Rechtsanwalt und Notar Dr. Jürgen Krüger, Sprecher der Schleswig-Holsteinischen Rechtsanwaltskammer. Krüger rät unabhängig von der begrenzten Möglichkeit, Kinderkrankentage zu nehmen, daher dazu, das Vorgehen bei einer drohenden zeitweisen Kita-Schließung im Vorfeld mit dem Arbeitgeber abzusprechen. Möglichkeiten, bei denen die Eltern ihren Job nicht riskieren würden, seien Urlaub und Überstundenabbau, sofern sie vom Arbeitgeber genehmigt würden. Auch eine unbezahlte Freistellung könne in Betracht kommen. Die Frage, ob es beim Wegfall der Kita-Betreuung für ein Elternteil tatsächlich unzumutbar sei, zur Arbeit zu gehen, sodass gegenüber dem Arbeitgeber ein Leistungsverweigerungsrecht bestehe, könne nur im Einzelfall geklärt werden, sagt Krüger. „Es geht darum, ob es tatsächlich keine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind gibt.“ Als Möglichkeiten kämen nicht nur Familie und Freunde in Betracht, sondern unter Umständen auch die Nachbarn sowie ein bezahlter Babysitter oder eine bezahlte Babysitterin.

Familien mit zwei Kindern trifft es besonders hart

Besonders anstrengend ist die Situation für Familien mit mehreren Kindern, die sowohl im Krippen- als auch im Elementarbereich betreut werden. „Den einen Tag ist Luis zu Hause geblieben, den anderen durfte James hin. Wir konnten im Prinzip gar nicht planen“, sagt Beth. Das Warum sei ihrem Fünfjährigen schwer zu vermitteln. Maria und Sergej Wolkow ging es mit Konstantin (5) und Sophia (1) genauso. „Der Große kann sich schon für einige Zeit selbst beschäftigten. Aber wenn die Kleine zu Hause ist, kann ich nicht viel nebenher machen“, sagt Maria Wolkow.

Die Studierenden unter den Eltern konnten vor Semesterbeginn noch flexibel auf die Situation reagieren. „Aber jetzt gehen die Seminare wieder los, bei denen man nur zwei Fehlzeiten haben darf“, sagt Beth. Im Lockdown habe sie an Hausarbeiten bis drei Uhr nachts gesessen, weil sie tagsüber mit ihren Söhnen kaum zu etwas kam. Sie kennen Fälle von Elternteilen, die überlegen, ihr Studium hinzuschmeißen, weil sie sich nicht auf die Kinderbetreuung verlassen können. Nicht alle haben Großeltern vor Ort. Einen Babysitter zu zahlen, sei zu teuer.

Demo für bessere Betreuungsbedingungen in Planung

Die Berufstätigen müssen sich mit Homeoffice behelfen. Das sei aber nicht dafür gemacht, um mit Kleinkind auf dem Schoss zu arbeiten. Sie befürchten Lohnausfälle oder Jobverlust, sollte die Situation sich nicht bessern. Deshalb planen die Eltern im November eine Demonstration vor dem Landeshaus. Einen Brief, in dem sie ihre Lage schildern, haben sie bereits an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) geschickt. Die gute Idee des neuen Kita-Gesetzes, die Qualität von Kinderbetreuung durch einen höheren Personalschlüssel zu verbessern, scheitere an der Realität, weil es nicht genug Fachkräfte gebe, heißt es darin.

„Eine Imagekampagne reicht nicht, der Beruf muss insgesamt attraktiver gemacht werden“, so Beth. Ein Problem sei die meist unbezahlte Ausbildung, der niedrige Lohn und die schlechten Arbeitsbedingungen im frühpädagogischen Sektor.