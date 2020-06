Pferd in Flensburg von Feuerwehr aus Erdloch gerettet

Flensburg

Die Feuerwehr in Flensburg hat einem in Not geratenen Pferd wieder auf die Beine geholfen. Der Holsteiner Wallach namens «Rockie» habe sich am Samstag auf einer Weide vermutlich gewälzt - und sei dann in ein Erdloch gerutscht, da der Boden aufgrund der Nässe nach den Regenfällen nachgegeben habe, teilte die Feuerwehr mit.

Das Tier landete auf dem Rücken und drohte deshalb, zu ersticken, die Situation sei «akut lebensbedrohlich» gewesen. Die Feuerwehr rückte wegen der «komplexen Einsatzsituation» unter anderem mit in der Höhenrettung eingesetzter Spezialausrüstung an.

Die Einsatzkräfte gruben das Pferd anschließend frei wieder und halfen ihm gemeinsam mit der Eignerin, wieder aufzustehen. Ein Tierarzt übernahm anschließend die Versorgung.

