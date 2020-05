Viel Verkehr in Richtung Küste

Hamburg/Lübeck/Kiel

"Wir rechnen damit, dass es über das gesamte Wochenende viele Menschen an die Ostseeküste ziehen wird", so der Sprecher weiter. Die Einhaltung der Corona-Regelungen würden deswegen auch vermehrt kontrolliert. Der Touristenstrom machte sich bereits bemerkbar: Im Radio wurde etwa gemeldet, dass am Mittag die Parkplätze im Raum Timmendorfer Strand weitgehend belegt sind. Aus Mecklenburg-Vorpommern meldete die Polizei indes noch ruhigen Reiseverkehr.

Polizei will an der Nordseeküste kontrollieren

Auch für die Nordseeküste hat die Polizei Kontrollen angekündigt. Hier gibt es teilweise stärkere Einschränkungen. Für die nordfriesischen Inseln und Halligen der Nordsee sowie für St. Peter-Ording gilt über Pfingsten ein Betretungsverbot für Tagesgäste.

Anzeige

Das Verkehrsaufkommen an der Nordseeküste sei am Sonnabendmorgen dementsprechend noch recht ruhig gewesen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle in Flensburg.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch:Was ist eigentlich ein Tagestourist?

Wartezeiten am Sylt-Shuttle

Am Sylt-Shuttle der Bahn kam es laut einem Unternehmenssprecher am Morgen zu ersten Wartezeiten. Im Vergleich zu den Vorjahren sei das Aufkommen durch die Corona-Einschränkungen jedoch deutlich geringer, sagte der Sprecher. Am Freitag lief der Pfingst-Verkehr in Schleswig-Holstein weitgehend störungsfrei.

In den übrigen Teilen Deutschlands hielt sich der Reiseverkehr am Sonnabendvormittag nach ersten Berichten in Grenzen. Für das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen meldete der WDR in der Mittagszeit knapp 30 Kilometer Stau auf den Autobahnen insgesamt.

Mehr Reiseverkehr am Pfingstmontag ?

Nach Angaben des Verkehrswarndienstes Baden-Württemberg hielt sich das Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen auch im Südwesten Deutschlands zunächst in Grenzen. Für den späteren Nachmittag schloss der Verkehrswarndienst Staus an Baustellen und neuralgischen Punkten wie dem Albaufstieg der A8 nicht aus. Mehr Reiseverkehr erwartet er vor allem am Pfingstmontag, wenn Ausflügler auf Rückreisende treffen, deren Pfingstferien schon zu Ende sind.

Der ADAC hatte angesichts der deutschlandweiten Lockerungen der Corona-Reiseeinschränkungen über das lange Pfingstwochenende viele Inlandsurlaube und deshalb bundesweit volle Straßen erwartet. Stauschwerpunkte sind demnach besonders die Großräume Hamburg, Berlin, Köln, München und Frankfurt sowie die Fernstraßen zur Nord- und Ostsee.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.