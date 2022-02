Kiel

Schleswig-Holstein will die Impfpflicht für Berufstätige im Gesundheits- und Pflegebereich zum 15. März wie geplant umsetzen. „Wir halten in Schleswig-Holstein Kurs“, versicherte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag. Der Schutz verletzlicher Menschen sei wichtig, um weiter den Weg zurück in die Normalität zu beschreiten.

Das Kabinett habe am Vormittag über die Situation gesprochen, die aufgrund von Ankündigungen aus Bayern entstanden war, sagte Günther. „Da gibt es bei uns kein Wackeln.“ Man bereite alles darauf vor, die Impfpflicht in den erwähnten Bereichen umzusetzen. „Da sind wir auf einem guten Weg, auch in den Gesprächen mit den Kommunen.“

Günther: „Situation ist in Bayern und Sachsen anders“

Das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht verpflichtet Beschäftigte in Pflegeheimen und Kliniken, bis zum 15. März Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorzulegen – oder ein Attest, nicht geimpft werden zu können. „Die Situation ist in Bayern und den ostdeutschen Ländern völlig anders“, sagte Günther mit Verweis auf die hohe Impfquote im Norden und die Ankündigung seiner Kollegen Markus Söder (CSU) aus Bayern und Michael Kretschmer (CDU) aus Sachsen, die Pflicht vorerst nicht umzusetzen. „Deshalb habe ich mir angewöhnt, so wie der Kollege Söder auch nicht über die Situation in anderen Bundesländern spricht und sich rein darauf konzentriert, sein Problem in Bayern zu lösen, mir auch nicht aus schleswig-holsteinischer Sicht anzumaßen, dem Kollegen dort entsprechende Ratschläge zu geben.“

Abgesehen davon dürfte Schleswig-Holsteins Kurs allerdings nach Günthers Einschätzung niemanden ernsthaft überraschen. „Wir haben diese Linie und alle Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz stets glasklar mitgetragen.“ Die nächste Runde der Regierungschefs von Bund und Ländern ist für Mittwoch, 16. Februar, verabredet.