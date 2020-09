Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein kritisiert Bonuszahlungen

Neumünster

Am Donnerstag hatten der GKV-Spitzenverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft mitgeteilt, dass nun auch Pflegekräfte in Krankenhäusern einen Bonus von bis zu 1000 Euro bekommen sollen - wie schon Beschäftigte in der Altenpflege. Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) stellen 100 Millionen Euro bereit, um einmalige Prämien für bis zu 100 000 Klinik-Mitarbeiter zu zahlen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) begrüßte die Pläne und will sie umsetzen. Die Gewerkschaft Verdi kritisierte sie dagegen als „Minimallösung“.

Verdi : Lösung wird viele Beschäftigte unzufrieden machen

Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler warnte, die Lösung werde viele Beschäftigte unzufrieden machen. So solle nur ein kleiner Teil der 440 000 Pflegekräfte in Krankenhäusern vom Bonus profitieren - und das auch nur in bestimmten Kliniken.

Wer genau eine einmalige Prämie erhält und in welcher Höhe, sollen die Kliniken in Abstimmung mit den Mitarbeitervertretungen festlegen - je nachdem, wie stark Pflegekräfte in der Behandlung Corona-Kranker am Bett eingesetzt waren. In begründeten Ausnahmen sollen auch andere Beschäftigte etwa in Notaufnahmen einen Bonus bekommen können.

