Schleswig-Holstein steuert auf einen dramatischen Engpass bei Pflegekräften zu - in Krankenhäusern ebenso wie in Pflegeheimen und bei ambulanten Diensten, warnt Patricia Drube, Präsidentin der Pflegeberufekammer in Neumünster. Sie belegt das mit der ersten Erhebung über Pflegefachkräfte im Land.