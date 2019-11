Kritiker bekommen weitere Unterstützung

Neue Runde im Streit um die Pflegeberufekammer: Pflegekräfte wollen am Donnerstag ab 15.30 Uhr vor dem Landeshaus gegen die Kammer protestieren. Am kommenden Montag soll es einen Runden Tisch bei Kammer in Neumünster geben. Derweil bröckelt auch die Unterstützung der SPD für die Pflegeberufekammer.