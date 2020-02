Pflegekräfte protestieren in Kieler City

Kiel

Anlass für die erneute Demonstration sind die festgefahrenen Verhandlungen zwischen der Tarifkommission von Verdi und Vertretern des UKSH-Vorstandes. Die nichtwissenschaftlichen Beschäftigten von UKSH und ZIP fordern seit Monaten einen speziellen Tarifvertrag Entlastung, der effektive Maßnahmen gegen Arbeitsüberlastung verbindlich regelt.

Die Gespräche waren von Verdi abgebrochen worden, nachdem UKSH-Verstreter klargemacht hatten, dass es gar nicht um Tarifverhandlungen, sondern um Sondierungsgespräche geht.Das UKSH ging daraufhin auf die Personalräte zu, um eine Einigung zu erreichen. Doch diese lehnten ab: Sie seien nicht der richtige Ansprechpartner.

Urabstimmung: Mehrheit für Streik wahrscheinlich

Seit Montag läuft die Urabstimmung über einen unbefristeten Streik. Die Beteiligung soll gut sein. „Der Wille, das jetzt durchzuziehen und notfalls zu streiken, ist hoch. Wir gehen von einer klaren Mehrheit für Streik aus“, sagte Christian Godau von Verdi.

Ein Intensivpfleger ergänzte: „Es geht so nicht weiter. Wenn ein Streik abgewendet werden soll und nicht Hunderte Operationen und Behandlungen verschoben oder diese Patienten in andere Kliniken verlegt werden sollen, dann muss die Landespolitik jetzt aktiv werden.“

Deshalb ziehen die Demonstranten ans Landeshaus zu Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP), Wissenschaftsministerin Karin Prien ( CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne).

Unterstützung von Pflegekammer

Unterstützung für die Demonstranten kam vorab von der Pflegeberufekammer. Präsidentin Patricia Drube erklärte sich mit den Protestierenden solidarisch und sicherte ihre Unterstützung zu: „Die Pflegenden am UKSH erleben einen chronischen Personalmangel und eine Arbeit in ständiger Unterbesetzung. Mit der Großdemonstration in Kiel und der geplanten Urabstimmung über einen unbefristeten Streik ziehen sie die Notbremse.“

Drube betonte, dass die Pflegekräfte dabei vor allem für eine bessere Patientenversorgung kämpfen. „Das erfordert deutlich mehr Personal und eine spürbare Entlastung der Pflegenden. Nur so kann der gegenwärtigen Abwärtsspirale aus chronischer Unterbesetzung, Mehrarbeit der Pflegenden und hohem Krankenstand entgegengewirkt werden.“

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein erfahren Sie hier