Kiel

Frau Hansen, wie hat sich Pflege in den vergangenen 50 Jahren entwickelt?

Ursula Hansen: Ich habe mein Examen als Krankenschwester 1972 gemacht, da war ich als Pflegekraft im Krankenhaus für sechs Patienten zuständig. Ich konnte mich um diese Patienten kümmern und auch mit den Angehörigen alles absprechen – etwa, ob zu Hause ein Pflegebett organisiert werden muss. Die Nähe war einfach da. Ich bin dann in die Psychiatrie gewechselt, und auch dort hatte ich noch Zeit für Patienten. Ich habe dann zwei Kinder bekommen und bin anschließend in die ambulante Pflege gegangen, weil ich als alleinerziehende Frau um 1980 herum keine Stelle im Krankenhaus annehmen konnte. Es gab keinen Kindergartenplatz – nur an der Uniklinik gab es das.

Wie war die ambulante Pflege organisiert?

Wir haben damals nach Zeitverordnungen gearbeitet, bekamen also je nach Krankheitsbild ein bis vier Stunden Zeit und haben dann mit dem Patienten besprochen, was er braucht. Wir waren flexibel, hatten Freiräume. Ich konnte zum Beispiel die Zeiten verschieben, wenn eine Patientin lieber an einem anderen Tag duschen wollte.

Dann kam die Pflegeversicherung...

Ja, und damit kam die Privatisierung in vielen Bereichen, und es gab nur noch Zeitwerte für die ambulante Pflege. Das heißt, es wurden Minutenwerte vorgegeben, wie lange das Waschen dauern darf und wie lange ein Verbandswechsel.

Wurde dabei auf den erhöhten Zeitbedarf bei Demenzkranken Rücksicht genommen?

Heute wird das bei den Vorgaben berücksichtigt, damals war Demenz kein Thema. Entweder hat man die Zeitvorgaben eingehalten, oder die Tour verzögerte sich und die anderen Patienten warteten. Das machte Stress, war unbefriedigend. Wenn ich mir die Zeit nahm, die meiner Ansicht nach für den Patienten notwendig war, kostete das am Ende die eigene Freizeit. Deshalb habe ich dann auch die ambulante Pflege verlassen.

Und wie war es inzwischen im Krankenhaus?

Auch im Krankenhaus wurden die Rahmenbedingungen zunehmend schwieriger – wir waren immer weniger Kräfte, mussten Schwerstpflegepatienten allein versorgen. Früher hat man dort zu zweit arbeiten können. Aber schon damals fing es an, dass vor allem viel operiert werden sollte. Denn in diesem System bringen Diagnostik und Operationen das Geld. Pflege kostet dagegen. Wenn ich Gewinn machen will, muss ich an der Pflege, an Hauswirtschaft und Service, also an Dienstleistungen sparen.

Das verschärfte sich 2004 mit den DRGS, also den Fallpauschalen für die einzelnen Krankheitsbilder. Damit stieg der Druck weiter, weil die Patienten so kurz wie möglich im Krankenhaus liegen sollen, um Kosten zu senken. Das bedeutet, dass man auf der Station ausschließlich Patienten hat, die noch viel Pflege und Unterstützung benötigen. Und das führte zu sogenannten blutigen Entlassungen, also Patienten, die eigentlich noch ins Krankenhaus gehört hätten. Aber da hatte ich selbst die aktive Pflege schon verlassen.

Was haben Sie stattdessen gemacht?

Ich bin mit etwa 40 Jahren umgestiegen und Lehrkraft in der Altenpflegeausbildung geworden – und das mache ich auch jetzt noch als Rentnerin. Dadurch habe ich weiter Einblicke in die Praxis in Heimen und ambulanter Pflege bekommen, weil die Auszubildenden aus ihren Praktika berichten.

Was haben sie berichtet?

Das ist natürlich unterschiedlich. Aber zunehmend häufiger erzählten Schülerinnen, dass sie kaum umsetzen können, was sie gelernt haben. Es muss alles sehr schnell gehen. Die Anleitung ist mäßig, weil die Pflegekräfte dafür keine Zeit mehr haben. Auf einer Station mit 36 oft schwerkranken und auch dementen Menschen sind oft drei, vier Leute.

Gerade bei demenziell Erkrankten ist aber viel, viel Zeit und Ruhe nötig. Ich habe in der Ausbildung gelernt, dass die Pflege ganzheitlich sein soll – und die Seele gehört dazu. Gerade in der Corona-Pandemie, wo es keine oder wenige Besuchsmöglichkeiten gab, sind Pflegekräfte oft der einzige Kontakt. Heute ist es aber oft eher wieder eine Sauber-Warm-Satt-Pflege.

Wie fühlt man sich da als Pflegekraft?

Ich bin nach Hause gegangen und hatte das Gefühl, du hast nicht das geschafft, was du schaffen wolltest und musstest. Da war noch jemand, der wollte noch mir dir sprechen, oder Angehörige hatten ein Problem. Das nimmt man mit nach Hause. Das Gefühl, nicht genügen zu können – das zermürbt auf die Dauer.

Viele Auszubildende bekommen Praxisschock

Was machen die Kräfte dann?

Viele ertragen diese Diskrepanz zwischen eigenem Anspruch und der Realität nicht und geben irgendwann auf. Die durchschnittliche Verweildauer einer Pflegekraft in diesem Beruf betrug vor der Pandemie nur 7,5 Jahre, und ich fürchte, durch die Pandemie-Erfahrung wird sie noch kürzer. Andere Fachkräfte haben die innere Kündigung vollzogen. Die brauchen ihren Job, gehen aber nur noch hin, um abzuarbeiten.

Nachwuchskräfte brechen zunehmend die Ausbildung ab oder kündigen in den ersten zwölf Monaten. Viele bekommen einen richtigen Praxis-Schock. Manche Jugendlichen haben falsche Erwartungen und das wahre Leben oft noch nicht kennengelernt.

Was muss am dringlichsten geändert werden?

Wir brauchen eine Personalbemessung, die sich am realen Pflegeaufwand orientiert und nicht an irgendwelchen theoretischen Messzahlen, die veraltet sind. Zehn Patienten heute bedeuten nicht denselben Aufwand wie zehn Patienten vor 20 Jahren. Früher gab es einen Mix von Patienten, die frisch operiert, und jenen, die schon weit in der Genesung fortgeschritten waren. Heute bleiben die Patienten so kurz wie möglich im Krankenhaus, und da ist der Versorgungs- und Unterstützungsaufwand meist bei allen hoch. Dafür brauchen wir mehr Personal.

Wo soll das herkommen?

Ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht. Die Rekrutierung aus dem Ausland sehe ich aber mit großer Skepsis. Erstens fehlen die Fachkräfte dann in den Heimatländern, zweitens sind die Ausbildungen sehr unterschiedlich. So lässt sich der Personalmangel in der Pflege nicht grundsätzlich lösen.

Einen verbindlichen Tarif für Pfleger

Was wäre dazu nötig?

Die Jugendlichen, die bei uns anfangen, müssen vollständig aus dem Stellenplan raus und mindestens ein Jahr eng begleitet werden. Wir brauchen aber auch eine grundsätzliche Diskussion, ob Krankenhäuser für die Grundversorgung funktionieren sollen oder als florierendes Wirtschaftsunternehmen.

Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz sind 1992 die Prinzipien von Markt und Wettbewerb in die öffentliche Daseinsvorsorge eingezogen. Das widerspricht sich aber. Ein börsennotierter Konzern muss Gewinn machen und den kann er dauerhaft nur über Einsparungen beim Personal generieren. Wir brauchen aber mehr Personal, und es muss auch besser bezahlt werden.

Als ich ausgelernt hatte, war klar: Es gab Tarif und nach einem halben Jahr eine Erhöhung. Heute ist das sehr unterschiedlich und vom Träger abhängig. Hier in Kiel an der Uni und am Städtischen bekommt das Pflegepersonal Tarif, aber in der Altenpflege sieht das schon anders aus. Da kann der Unterschied bis zu 1000 Euro im Monat betragen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Tariflöhne in der Altenpflege durchsetzen. Reicht das?

Es bräuchte generell einen Tarif Pflege, aber ich bin skeptisch. Erstens ist Wahljahr. Zweitens sind nur 3,5 Prozent in der Altenpflege gewerkschaftlich organisiert. Kraft, Zeit und Mut, um aufzubegehren, sind offenbar nicht da. Eher versucht man eine private Lösung.

Was sind die Folgen?

Die Folgen spüren die pflegebedürftigen und kranken Menschen. Ein Beispiel: Eine Kielerin wurde im Januar ambulant am Gesäß operiert. Nach dem Eingriff verordnete ihr der Arzt dreimal täglich einen Verbandswechsel. Es folgten Anrufe bei 16 Pflegediensten. Alle hätten sofort eine Hilfe für Haushalt oder Körperpflege stellen können – aber niemand hatte eine Fachkraft für einen Verbandswechsel. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die Hilfe brauchen und ständig gegen Mauern rennen, aufgeben und verzweifeln.