Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz war bundesweit die erste, es folgten Pflegeberufekammern in Schleswig-Holstein und dann in Niedersachsen. Dort haben in einer Online-Abstimmung 70,6 Prozent gegen den Fortbestand votiert. – allerdings bei schwacher Beteiligung. Nun soll die Kammer in Niedersachsen bis Mitte des Jahres abgewickelt werden. Die Mitglieder sollen gezahlte Beiträge zurückbekommen. Währenddessen haben sich in Nordrhein-Westfalen bei einer repräsentativen Befragung 79 Prozent der Pflegefachkräfte für eine Pflegekammer ausgesprochen. Sie ist nun im Aufbau. In Bremen gibt es eine Arbeitskammer mit einer Pflichtmitgliedschaft für Pflegefachkräfte. Hamburg will die Entwicklung beobachten, in Mecklenburg-Vorpommern ist die Kammer bisher kein Thema. In Bayern gibt es einen Pflegering. Der Unterschied: Bei einem Pflegering ist die Mitgliedschaft freiwillig – bei der Kammer ist sie immer Pflicht.