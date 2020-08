Kiel

Rodrigo Tenorio ist 27 Jahre alt und ein Carioca - so heißen, sagt er auf Nachfrage, die in Rio de Janeiro Geborenen. In Rio hat Tenorio 2018 nach vierjährigem Studium, 3459 Stunden Theorie und 2575 Stunden Praxis seinen „Bacharel em Enfermagem“ in Krankenpflege erworben.

„Rein formal wäre dieser Abschluss einem deutschen Bachelorgrad einer Universität oder Fachhochschule an die Seite zu stellen“, schrieb das Landesamt für soziale Dienste Schleswig-Holstein ihm im September 2018 nach Frankfurt.

Doch es sei leider nicht möglich, die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung „Gesundheits- und Krankenpfleger/-in“ in der Bundesrepublik Deutschland zu erteilen.

Dazu müsse Rodrigo Tenorio die Gleichwertigkeit seines Kenntnisstandes nachweisen: entweder durch eine Kenntnisprüfung oder durch einen Anpassungslehrgang. Die Verwaltungsgebühr für diesen Bescheid betrug 150 Euro.

In Rio fing er an, Deutsch zu lernen - und bei null an

„Ich würde gern helfen“, sagt Rodrigo Tenorio. „Mein ursprünglicher Traum war, in den kleinen Kliniken der Armenviertel von Rio zu arbeiten“, berichtet er. Als dann Mitarbeiter der Capitalent Medical GmbH aus Frankfurt in Rio für die Pflege in Deutschland warben und viele seiner Kollegen sich dorthin aufmachten, „dachte ich: Das will ich auch. Eine neue Sprache kennenlernen, eine neue Kultur, das Gesundheitssystem in Deutschland.“

Capitalent Medical ist als Kooperationspartner für das UKSH tätig und wirbt im Ausland Pflegekräfte an. „Das UKSH hat alles bezahlt“, berichtet Tenorio: seinen Deutsch-Sprachkursus B1 in Brasilien, den Flug nach Deutschland, dort den B2-Deutschkursus. Allein die Sprachkurse kosteten 6100 Euro.

In Frankfurt aber bestand Tenorio die B2-Prüfung nicht. Er bekam Zweifel. Capitalent Medical ermunterte ihn, dennoch am 20. November 2018 am UKSH Kiel seinen Dienst als Pflegehelfer anzutreten. Dort sollte er auch den viermonatigen Kenntnisprüfungskursus absolvieren. Dafür hatte das Frankfurter Ordnungsamt am 12. November eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst 18 Monate erteilt.

Brasilianischer Krankenpfleger: "Ich mag Kiel , ich habe meine Freunde hier"

Tenorio spricht und versteht Deutsch gut – heute. Doch auch 2019 fiel er dreimal durch die B2-Prüfung. Flexible Dienstpläne, viele Nachtdienste, „ich konnte mich nicht auf mein Deutsch fokussieren. Es gibt Leute, die talentierter sind als ich. Aber ich muss natürlich Deutsch sprechen können.“

Als er im Januar 2020 endlich die große Hürde B2 nahm, war es für den Kenntnisprüfungskursus am UKSH zu spät. 1525 Euro Strafe müsse er deshalb noch zahlen, berichtet Tenorio, so stehe es im Vertrag. „Ich denke, alle Erfahrungen sind gut. Jetzt fühle ich mich bereit. Das UKSH hat mir sehr geholfen. Am Anfang war ich ein bisschen verloren“, sagt er rückblickend. „Ich mag Kiel. Ich habe meine Freunde hier.“

Seit 1. April 2020 arbeitet er als Pflegehelfer im Altenzentrum St. Nicolai. „In der Geriatrie habe ich mich gefunden. Die Bewohner verstehen mich, und ich verstehe sie. Ich versuche auch, Plattdeutsch zu schnacken. Das ist lustig für sie. Sie sind süß.“

Im Zimmer seiner kleinen Wohnung unweit vom Altenzentrum hängen eine brasilianische Flagge und ein Foto lachender Menschen: Rodrigos Vater, Mutter, Schwester und deren Freund bei ihrem Besuch in Kiel „zu Weihnachten und Silvester. Meine Schwester hatte die karierten Hemden besorgt, die wir da alle tragen. Weil es in amerikanischen Filmen Weihnachten immer schneit und alle diese Hemden tragen.“ Leider schneite es in Schleswig-Holstein genauso wenig wie in Brasilien.

Sein Arbeitgeber UKSH macht sich stark für ihn

Dann kam das Coronavirus. Tenorio wurde positiv getestet und konnte deshalb erst am 4. Mai wieder gesund seine Tätigkeit im Altenzentrum fortsetzen. Am 9. Juli teilte ihm die Ausländerbehörde der Stadt Kiel mit, dass seine an die Qualifizierungsmaßnahme beim UKSH geknüpfte Aufenthaltserlaubnis am 11. Juli 2020 ende.

Yulia Schwarz vom Altenzentrum St. Nicolai bat die Behörde noch am 9. Juli um Klärung: „Am wichtigsten ist für uns als Arbeitgeber, dass wir alles rechtlich richtig abwickeln. Was müssen wir tun, um Herrn Tenorio und uns als Einrichtung diese Chance zu geben? Wir sind als Arbeitgeber sehr an seiner Weiterentwicklung interessiert. Grund dafür ist einerseits Zuverlässigkeit und das hohe Engagement von Herrn Tenorio für unsere Bewohner. Andererseits haben alle Häuser ein Problem mit dem Pflegefachkraftmangel. Wir würden (vorausgesetzt, dass Herr Tenorio seine Prüfung besteht) auf dem schnellen Weg eine gute Fachkraft für unsere Einrichtung gewinnen.“

Kiel und die Bundesagentur für Arbeit suchen nach einer Lösung

Die Entscheidung liege in erster Linie bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), die eine Verlängerung der Arbeitserlaubnis zunächst abgelehnt habe, erklärt Kerstin Graupner, Leiterin des Pressereferats der Stadt Kiel. „Die Stadt Kiel wird sich nun erneut mit der Bundesagentur in Verbindung setzen und prüfen, ob es alternative Möglichkeiten gibt, um Herrn Moreira Tenorio den Abschluss seiner Anerkennung in Deutschland zu ermöglichen.“

Die zentrale Auslands- und Fachvermittlung der BA in Bonn zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich: „Wir sind bestrebt, gemeinsam mit der Kieler Ausländerbehörde eine Lösung zu finden.“ Tenorio will ab Montag seinen Kenntnisprüfungslehrgang nachholen. Der Arbeitgeber stellt ihn frei. „Ich möchte Deutschland nicht verlassen“, erklärt der junge Brasilianer, „ich möchte als Krankenpfleger diesem Land helfen können.“

