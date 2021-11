Kiel

Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium will Informatik als Pflichtfach einführen und startet deshalb eine Pilotphase: Im kommenden Schuljahr soll es an einem Drittel der 281 Gemeinschaftsschulen und Gymnasien im Land Informatik geben. 25 zusätzliche Lehrkräftestellen werden dafür zur Verfügung gestellt.

Das Projekt wird laut Bildungsministerium Anfang des kommenden Jahres ausgeschrieben werden. Gemeinschaftsschulen und Gymnasien sollen sich bis zu den Osterferien 2022 bewerben können, eine Auswahl der Schulen sei für den Zeitraum von Mitte bis Ende Mai geplant, erklärt Bildungsministerin Karin Prien (CDU).

Karin Prien: Schulen können sich mit verschiedenen Modellen bewerben

Prien lässt dabei offen, wie genau das Fach vor Ort gestaltet werden soll: „Die Schulen können sich mit ganz unterschiedlichen Modellen bewerben. Denkbar ist ein Start in Jahrgangsstufe 5, 6 oder 7 mit jeweils zwei Stunden pro Woche.“

Pläne zur Einführung des Pflichtfachs Informatik hatte das Bildungsministerium vor rund einem halben Jahr öffentlich gemacht. Damals teilte das Ministerium bereits konkrete Vorstellungen zur Umsetzung mit: Es seien insgesamt vier Jahreswochenstunden für die Sekundarstufe I vorgesehen. Auch sah das Bildungsministerium laut seinem Sprecher vor, für Informatik kein anderes Schulfach zu streichen oder Stunden zu reduzieren. Ob sich die Schulen bei den Bewerbungen an den Vorstellungen des Ministeriums aus dem Frühjahr orientieren, wird sich zeigen.

Informatik-Weiterbildung für Lehrer in SH läuft bereits

Eines aber ist sicher: Zur Umsetzung des Pflichtfachs braucht es versierte Informatiklehrkräfte. Mehr Stellen an Schulen hat die schleswig-holsteinische Landesregierung erst am Dienstag angekündigt. Aktuell läuft zudem eine Weiterbildungsoffensive, damit künftig ausreichend Lehrerinnen und Lehrer Informatik unterrichten können. Seit August durchlaufen 99 Lehrerkräfte das anderthalbjährige Programm. Im Februar soll der nächste Durchgang mit 100 weiteren Personen starten.

Die Pilotphase im kommenden Schuljahr wird laut Prien wissenschaftlich begleitet. Ziel sei, Erfahrungen darüber zu sammeln, in welchen Klassenstufen in welchem Umfang und mit welchen Strategien ein Informatikunterricht am besten verbindlich umgesetzt werden kann. Die Ministerin kündigt an: „Im Anschluss entscheiden wir über eine flächendeckende Einführung des Pflichtfaches in der Sekundarstufe I an allen Schulen.“

Endgültige Entscheidung zum Pflichtfach Informatik fällt erst nach der Wahl in SH

Das bedeutet, dass die endgültige Entscheidung erst nach den Landtagswahlen im Mai 2022 fällt – und von der nächsten Landesregierung getroffen wird. „Sollte ich noch Bildungsministerin sein, können Sie sich darauf verlassen, dass wir den verpflichtenden Informatikunterricht für die Sekundarstufe I landesweit umsetzen“, so Prien.

Rückendeckung bekommt sie vom bildungspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion, Tobias von der Heide, und auch dem Vorsitzenden der FDP-Fraktion, Christopher Vogt, der eindeutig formuliert: „Wir werden im Wahlkampf klar für das Pflichtfach Informatik werben.“

Die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Ines Strehlau, hält das Pilotprojekt zwar ebenfalls für richtig, gibt aber zu bedenken: „Bei der Einführung von Informatik stehen wir vor der Herausforderung, auf der einen Seite wichtige Inhalte zusätzlich zu vermitteln, auf der anderen Seite aber die Stundenpläne nicht mit immer mehr Stunden zu überfrachten.“ Aus ihrer Sicht müsste der Fächerkanon insgesamt in den Blick genommen werden.

Auch aus Sicht von Martin Habersaat (SPD) muss auf die zu unterrichtenden Stunden geachtet werden. Er hält darum fest: „Es wäre gut, wenn eine konstruktive Debatte um die Schule der Zukunft im Landtagswahlkampf einen breiten Raum einnimmt.“