Kiel/Rendsburg

Die Zahl 23 steht im Mittelpunkt: Der Philologenverband Schleswig-Holstein, der Berufsverband der Gymnasiallehrkräfte, hat Landesregierung und Fraktionen dringend aufgefordert, für bessere Arbeitsbedingungen an den Gymnasien zu sorgen und dem drohenden Lehrermangel entgegenzuwirken. An den Hochschulen sei die Abbrecherquote irritierend hoch. Und an den Schulen hätten viele Kolleginnen und Kollegen längst die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht. Potenzielle Nachwuchskräfte schrecke das ab. Der Lehrerberuf sei nicht mehr attraktiv genug.

„Keine Schulklasse und kein Oberstufenkursus soll mehr als 23 Schüler umfassen“, forderte die Landesvorsitzende Barbara Langlet-Ruck am Mittwoch anlässlich eines Verbandskongresses in Rendsburg. „Und keine Lehrkraft soll bei vollem Stundendeputat mehr als 23 Wochenstunden Unterricht erteilen.“ Stattdessen sollten sich die Pädagoginnen und Pädagogen auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: den Unterricht.

Philologenverband: Andere Berufsgruppen sollten Lehrerinnen und Lehrer entlasten

Profilklausuren im Abitur beispielsweise sollten künftig lieber zentral erstellt werden. Datenschutz, die Zeugnisvorbereitung und die Organisation von Fahrten, Schüleraustausch-Programmen oder offenen Ganztagsangeboten müsse das Land der Verwaltung beziehungsweise Hausmeistern übertragen. Schulaufsichten insbesondere in der Früh und mittags dagegen, Inklusionsmaßnahmen, Sozialpädagogik, Berufsorientierung und die Verwaltung digitaler Medien solle man auf entsprechend ausgebildete Fachkräfte verlagern.

Langlet-Ruck wies darauf hin, dass vor allem das südliche Schleswig-Holstein mit den Nachbarländern konkurriere. „Niedersachsen und Hamburg werben seit geraumer Zeit Gymnasiallehrkräfte ab.“ Erschwerend komme hinzu, dass immer mehr Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitszeit reduzierten. Häufig sei das aus der Not geboren: „Man glaubt, dem pädagogischen Auftrag bei voller Stundenzahl nicht mehr gerecht zu werden. Insbesondere Berufseinsteiger trauen sich die volle Belastung nicht mehr zu.“

Schulen konkurrieren mit Hamburg und Niedersachsen

Schleswig-Holstein hatte die Lehrkräfte an Gymnasien im Jahr 2010, damals noch unter dem FDP-Bildungsminister Ekkehard Klug (FDP), zu einer Stunde Mehrarbeit verpflichtet: Statt 24,5 müssen sie 25,5 Stunden unterrichten. Zurückgedreht wurde das auch unter SPD- und CDU-Ministerinnen nicht. Der Philologenverband forderte länderübergreifend vergleichbare Arbeitsbedingungen und forderte bei der Gelegenheit auch, das Weihnachtsgeld wieder einzuführen, das den Beschäftigten 2007 gestrichen worden war.

Sollte das Land der Forderung nach einer Reduktion der Stundenzahl tatsächlich nachkommen, müssten nach vorsichtiger Verbandsschätzung 500 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Der SPD-Abgeordnete Martin Habersaat warf Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch vor, die Versorgung von Schleswig-Holsteins Schulen mit Fachkräften katastrophal vernachlässigt zu haben.