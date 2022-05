In einem Pilotprojekt bezahlt Schleswig-Holstein den Beschäftigten der obersten Landesbehörden aktuell Plätze in Co-Working-Spaces, wo sie statt in ihrem Ministerium in Kiel arbeiten können. Was das kostet, welche Idee dahinter steckt – und warum Landesbedienstete das überhaupt machen.